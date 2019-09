Börsenplätze DEFAMA-Aktie:



Börse Frankfurt-Aktienkurs DEFAMA-Aktie:

15,20 EUR 0,00% (24.09.2019, 09:15)



ISIN DEFAMA-Aktie:

DE000A13SUL5



WKN DEFAMA-Aktie:

A13SUL



Ticker-Symbol DEFAMA-Aktie:

DEF



Kurzprofil Deutsche Fachmarkt AG:



Die in Berlin ansässige Deutsche Fachmarkt AG (DEFAMA) (ISIN: DE000A13SUL5, WKN: A13SUL, Ticker-Symbol: DEF) investiert gezielt in kleine Einzelhandelsobjekte in kleinen und mittleren Städten, überwiegend in Nord- und Ostdeutschland. Wichtigste Kaufkriterien sind je zwei oder mehr bonitätsstarke Filialisten als Ankermieter, ein Kaufpreis von maximal der 9fachen Jahresnettomiete, möglichst nicht mehr als 10 Mieter und eine Jahresnettomiete von mindestens 100 TEUR.



Erklärtes Ziel von DEFAMA ist es, langfristig einer der größten Bestandshalter von kleinen Fachmarktzentren in Deutschland zu werden. Aus diesem Grund führt die Gesellschaft Kapitalmaßnahmen durch, in deren Rahmen sich weitere Investoren an der DEFAMA beteiligen können. Die DEFAMA-Aktie ist im Freiverkehr der Börse München gelistet. (24.09.2019/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - DEFAMA-Aktienanalyse von Analyst Andreas Pläsier von Warburg Research:Andreas Pläsier, Aktienanalyst von Warburg Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Deutschen Fachmarkt AG (DEFAMA) (ISIN: DE000A13SUL5, WKN: A13SUL, Ticker-Symbol: DEF).Die erfolgreiche Kapitalerhöhung von DEFAMA habe einen Bruttoerlös von EUR 7,8 Mio. eingebracht. Rund 520.000 neue Aktien seien zu EUR 15 platziert worden, wodurch sich die Anzahl der Aktien um 13,3% auf 4,42 Mio. erhöht habe. Insgesamt seien 34,1% der Aktien im Wege des Bezugsrechts bezogen worden. Zudem hätten bestehende Aktionäre weitere 34,4% der Aktien im Rahmen des Überbezugs gezeichnet. Die restlichen 31,5% seien von M.M.Warburg platziert worden. Diese erfolgreiche Transaktion sei aus Sicht des Analysten ein wichtiger Schritt zur Verbesserung der Flexibilität von DEFAMA in seiner operativen Wachstumsstrategie.Dies zeige sich in den Wachstumschancen von DEFAMA, da DEFAMA eine weitere kleine Akquisition angekündigt habe. Für einen Kaufpreis von EUR 1,5 Mio. und einen Multiplikator von ca. 9,3 habe das Unternehmen ein Fachmarktzentrum in Wurzen gekauft (einer Kleinstadt ca. 30km östlich von Leipzig). Hauptmieter seien Penny, TEDi und KiK. Dieses Fachmarktzentrum sei fast vollständig vermietet und habe eine Nettokaltmiete von EUR >160 tsd. Die Immobilie biete ein gewisses Aufwärtspotenzial für die Mieten nach einigen Capex-Maßnahmen durch den Verkäufer.Die Anzahl der Immobilien steige mit dieser Akquisition auf 34. Die annualisierte Nettomiete und der FFO würden auf EUR 10,5 Mio. bzw. EUR 5 Mio. steigen (FFOPS: 1,13; FFO-Rendite 7,3%). Der Analyst gehe davon aus, dass die Pipeline gut gefüllt sei und diese Zahlen sollten sich in den nächsten Monaten mit dem selektiven Akquisitionsansatz von DEFAMA weiter verbessern. Das annualisierte FFO-Ziel von EUR 5 Mio. für 2019 werde mit dieser Akquisition in Wurzen bereits erreicht. Da das Akquisitionsvolumen nun EUR 13 Mio. (ytd) betrage, sei DEFAMA auf gutem Weg, ein Akquisitionsvolumen am oberen Ende der Prognose für das Geschäftsjahr von EUR 15 bis 20 Mio. zu erreichen.Andreas Pläsier, Aktienanalyst von Warburg Research, bestätigt seine Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von EUR 19,30 unter Berücksichtigung der positiven mittelfristigen Effekte, die sich in den Schätzungen für 2019-2021 nicht vollständig widerspiegeln. (Analyse vom 24.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link