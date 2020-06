Börsenplätze DEAG-Aktie:



Xetra-Aktienkurs DEAG-Aktie:

3,69 EUR -0,27% (02.06.2020, 15:54)



Tradegate-Aktienkurs DEAG-Aktie:

3,58 EUR -4,79% (02.06.2020, 16:04)



ISIN DEAG-Aktie:

DE000A0Z23G6



WKN DEAG-Aktie:

A0Z23G



Ticker-Symbol DEAG-Aktie:

LOUD



Kurzprofil DEAG Deutsche Entertainment AG:



Die DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft (ISIN: DE000A0Z23G6, WKN: A0Z23G, Ticker-Symbol: LOUD) ist ein führender Entertainment-Dienstleister und Anbieter von Live-Entertainment in Europa und mit Konzerngesellschaften in ihren Kernmärkten präsent. DEAG produziert und veranstaltet profitabel ein breites Spektrum an Events und Konzerten. Als Live-Entertainment-Dienstleister mit integriertem Geschäftsmodell verfügt DEAG über umfassende Expertise in der Organisation, Vermarktung und Durchführung von Events sowie im Ticketvertrieb über die eigene Ticketing-Plattform "MyTicket" für eigenen und Dritt-Content. Das hoch skalierbare Geschäftsmodell von MyTicket stärkt die DEAG auf ihrem Weg zu steigender Profitabilität. Rund 4.000 Konzerte und Events führt DEAG pro Jahr durch und setzt dabei aktuell über 5 Mio. Tickets um - davon ein beständig wachsender Anteil über die ertragsstarken Ticketing-Plattformen von MyTicket.



Gegründet 1978 in Berlin und börsennotiert seit 1998, umfassen die Kern-Geschäftsfelder der DEAG die Bereiche Rock/Pop, Classics & Jazz, Family-Entertainment sowie Arts+Exhibitions. Insbesondere Family-Entertainment und Arts+Exhibitions sind elementare Bausteine für die Weiterentwicklung des eigenen Contents. Mit ihrem starken Partnernetzwerk ist DEAG hervorragend im Markt als international tätiger Live-Entertainment-Dienstleister positioniert.



Die Aktien der DEAG notieren im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse, dem Qualitätssegment der Deutschen Börse. (02.06.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - DEAG-Aktienanalyse von der Montega AG:Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der DEAG Deutsche Entertainment AG (ISIN: DE000A0Z23G6, WKN: A0Z23G, Ticker-Symbol: LOUD) weiterhin zu kaufen.DEAG habe jüngst den Q1-Bericht veröffentlicht und damit trotz erster Effekte durch die Corona-Pandemie einen guten Start ins laufende Geschäftsjahr präsentiert.Die Erlöse seien in Q1/20 leicht um 2,7% auf 26,2 Mio. Euro gestiegen und hätten damit trotz erster negativer Effekte durch die "Corona-Krise" über den Analystenerwartungen (MONe: 24,5 Mio. Euro) gelegen. Besonders erfreulich dürften sich im ersten Quartal Formate wie "Disney on Ice" oder die Christmas Gardens entwickelt haben. So sei beispielsweise "Disney on Ice" erstmalig auch in Düsseldorf, Stuttgart und Genf aufgeführt und die Christmas Garden-Standorte auf sechs verdoppelt worden. Aber auch im Bereich Rock/Pop und Classics & Jazz habe DEAG mit bekannten Künstlern wie Papa Roach oder Till Brönner erfolgreiche Events veranstaltet.Auf Ergebnisebene sei es gelungen, die Bruttomarge auf 26,9% (Vj.: 25,5%) sowie das EBITDA auf 1,2 Mio. Euro (Vj.: 1,0 Mio. Euro) zu steigern. Hier spiegele sich zum einen der Erfolg der margenstärkeren eigenen Eventformate, wie z.B. die Christmas Garden-Events, wider. Zum anderen profitiere DEAG zunehmend auch vom sukzessiven Ausbau der eigenen Ticketing-Plattform "MyTicket". Wegen erhöhter Abschreibungen durch u.a. Leasing-Nutzungsrechte (1,9 Mio. Euro vs. Vj. 1,0 Mio. Euro) bei auf Vorjahresniveau liegenden Zinsaufwendungen (1,0 Mio. Euro) liege das Nettoergebnis mit -1,8 Mio. Euro unter Vorjahr (-1,4 Mio. Euro). Die Liquiden Mittel hätten per Ende Q1/20 50,8 Mio. Euro betragen. Durch die bisher reibungslose Schadensregulierung der Pandemie-Versicherung sei DEAG bereits ein mittlerer einstelliger Mio.-Euro-Betrag zugeflossen. Zudem verfüge das Unternehmen über freie Linien i.H.v. 9,2 Mio. Euro, sodass insgesamt ein komfortabler Finanzrahmen von 60,0 Mio. Euro bestehe.Da sich DEAG den aktuell geltenden Veranstaltungsverboten nicht entziehen könne, habe das Management frühzeitig reagiert und biete alternative Veranstaltungsformate wie die "BW-Kulturwasen" in Stuttgart oder "Stage Drive Kulturbühne" in Frankfurt an. Im Rahmen dieser Events würden Konzerte, Lesungen oder Filme im Autokinoformat stattfinden. Diese dürften aber deutlich geringere Besucherzahlen haben. Markmann habe seine Prognosen erneut reduziert, da er nach der Entwicklung der letzten Wochen nun nicht mehr davon ausgehe, dass einige im September und Oktober geplante Großveranstaltungen regulär stattfinden würden. So dürfte z.B. die diesjährige Tour der Böhse Onkelz nicht planmäßig erfolgen und zu temporären Umsatzeinbußen bei DEAG führen. Aufgrund des vorhandenen Versicherungsschutzes sollte hierdurch jedoch kein negativer Ergebniseffekt entstehen. Für Q4/20 gehe der Analyst nach wie vor davon aus, dass wichtige Formate wie die Christmas Garden stattfinden könnten und sich der Vorverkauf für Events in 2021 normalisiere.Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt seine Kaufempfehlung für die DEAG-Aktie. (Analyse vom 02.06.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link