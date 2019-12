(iii.) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen;

(vi.) haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen getroffen.



Börsenplätze DEAG-Aktie:



Xetra-Aktienkurs DEAG-Aktie:

4,36 EUR -1,36% (04.12.2019, 09:02)



Tradegate-Aktienkurs DEAG-Aktie:

4,49 EUR +2,75% (04.12.2019, 08:45)



ISIN DEAG-Aktie:

DE000A0Z23G6



WKN DEAG-Aktie:

A0Z23G



Ticker-Symbol DEAG-Aktie:

LOUD



Kurzprofil DEAG Deutsche Entertainment AG:



Die DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft (ISIN: DE000A0Z23G6, WKN: A0Z23G, Ticker-Symbol: LOUD) ist ein führender Entertainment-Dienstleister und Anbieter von Live-Entertainment in Europa und mit Konzerngesellschaften in ihren Kernmärkten präsent. DEAG produziert und veranstaltet profitabel ein breites Spektrum an Events und Konzerten. Als Live-Entertainment-Dienstleister mit integriertem Geschäftsmodell verfügt DEAG über umfassende Expertise in der Organisation, Vermarktung und Durchführung von Events sowie im Ticketvertrieb über die eigene Ticketing-Plattform "MyTicket" für eigenen und Dritt-Content. Das hoch skalierbare Geschäftsmodell von MyTicket stärkt die DEAG auf ihrem Weg zu steigender Profitabilität. Rund 4.000 Konzerte und Events führt DEAG pro Jahr durch und setzt dabei aktuell über 5 Mio. Tickets um - davon ein beständig wachsender Anteil über die ertragsstarken Ticketing-Plattformen von MyTicket.



Gegründet 1978 in Berlin und börsennotiert seit 1998, umfassen die Kern-Geschäftsfelder der DEAG die Bereiche Rock/Pop, Classics & Jazz, Family-Entertainment sowie Arts+Exhibitions. Insbesondere Family-Entertainment und Arts+Exhibitions sind elementare Bausteine für die Weiterentwicklung des eigenen Contents. Mit ihrem starken Partnernetzwerk ist DEAG hervorragend im Markt als international tätiger Live-Entertainment-Dienstleister positioniert.



Die Aktien der DEAG notieren im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse, dem Qualitätssegment der Deutschen Börse. (04.12.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - DEAG-Aktienanalyse von Analyst Marcus Silbe von FMR Research:Marcus Silbe, Aktienanalyst von FMR Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der DEAG Deutsche Entertainment AG (ISIN: DE000A0Z23G6, WKN: A0Z23G, Ticker-Symbol: LOUD).Ende letzter Woche sei der Q3/9M-Bericht von DEAG veröffentlicht worden. Insgesamt seien Umsätze in Höhe von 123,1 Mio. Euro erzielt worden (FMRe: 120 Mio. Euro) und hierbei ein EBITDA in 9M von 8,0 Mio. Euro erreicht (FMRe: 8,1 Mio. Euro). Somit habe sich das Unternehmen in Q3 solide entwickelt und bewege sich aktuell sowohl im Bereich der Guidance als auch im Bereich der Analysten-Schätzungen für das Gesamtjahr 2019e. Aufgrund von erhöhten Minderheiten-Anteilen (3,3 Mio. Euro) habe das Nettoergebnis bei -3,5 Mio. Euro gelegen.Von den 3,3 Mio. Euro Minderheiten-Anteilen seien 2,1 Mio. Euro alleine in Q3 erreicht worden, was u.a. an den kürzlich erworbenen Unternehmen gelegen habe (Nature One z.B. habe 25-jähriges Jubiläum gefeiert, für das der Analyst ein deutlich positives EBITDA einkalkuliert habe). Auf Cash-Flow-Ebene habe sich der op. CF auf -19,1 Mio. Euro verbessern können (Vj: -31,4 Mio. Euro). Exklusive WC habe der op. CF bei +2,4 Mio. Euro und somit im Bereich der Erwartungen gelegen (FMRe schätze für 2019e: +5,3 Mio. Euro).An der Guidance habe sich wie erwartet nichts verändert und da sich Q3 im Bereich der Analysten-Erwartungen entwickelt habe, belasse er seine Schätzungen für 2019e unverändert. Schaue man sich den Newsflow an Konzert-Veranstaltungen als auch den scheinbar guten Vor-Verkaufszahlen für die Christmas Garden (allen voran Madrid) an, so lasse sich erkennen, dass Q4 ein starkes Quartal für die DEAG werden sollte. Bezogen auf seine Schätzungen sollte demnach Q4e Umsätze in Höhe von 76,5 Mio. Euro erreichen bei einem EBITDA von 6,5 Mio. Euro (Marge: 8,5%). Fürs Gesamtjahr sehe er dann die EBITDA-Marge bei 7,2% mit einem EBITDA von 14,5 Mio. Euro.Kürzlich sei verkündet worden, dass über myticket die bevorstehende Böhse Onkelz Tour (150.000 Tickets) innerhalb weniger Stunden ausverkauft gewesen sei. Somit habe myticket und DEAG bewiesen, dass sie technisch in der Lage seien, solche großen Andränge abzuarbeiten. Dies könne als Zeichen von Stärke gedeutet werden, da man myticket bisher öfters als "kleinen" Anbieter angesehen habe. Mit dem Verkauf der Onkelz-Tour als auch mit dem Großteil des geplanten Verkaufs von 600.000 Tickets für die Christmas Garden innerhalb eines Quartals (kleine Überschneidung ins Q1) zeige sich myticket als starker Ticketing-Partner und könnte somit weitere "Exklusiv"-Deals in der Zukunft für sich gewinnen.Marcus Silbe, Aktienanalyst von FMR Research, bestätigt seine Kaufempfehlung für die DEAG-Aktie. (Analyse vom 04.12.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Die FMR Frankfurt Main Research AG hat mit der Oddo Seydler Bank AG einen Kooperationsvertrag geschlossen, auf dessen Grundlage sie diese Finanzanalyse erstellt. Die Oddo Seydler Bank AG wiederum handelt im Auftrag der Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind.Die Oddo Seydler Bank AG, oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen, oder eine bei der Erstellung mitwirkende Person: