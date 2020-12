(iii.) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen;

Kurzprofil DEAG Deutsche Entertainment AG:



Die DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft (ISIN: DE000A0Z23G6, WKN: A0Z23G, Ticker-Symbol: LOUD) ist ein führender Entertainment-Dienstleister und Anbieter von Live-Entertainment in Europa und mit Konzerngesellschaften in ihren Kernmärkten präsent. DEAG produziert und veranstaltet profitabel ein breites Spektrum an Events und Konzerten. Als Live-Entertainment-Dienstleister mit integriertem Geschäftsmodell verfügt DEAG über umfassende Expertise in der Organisation, Vermarktung und Durchführung von Events sowie im Ticketvertrieb über die eigene Ticketing-Plattform "MyTicket" für eigenen und Dritt-Content. Das hoch skalierbare Geschäftsmodell von MyTicket stärkt die DEAG auf ihrem Weg zu steigender Profitabilität. Rund 4.000 Konzerte und Events führt DEAG pro Jahr durch und setzt dabei aktuell über 5 Mio. Tickets um - davon ein beständig wachsender Anteil über die ertragsstarken Ticketing-Plattformen von MyTicket.



Gegründet 1978 in Berlin und börsennotiert seit 1998, umfassen die Kern-Geschäftsfelder der DEAG die Bereiche Rock/Pop, Classics & Jazz, Family-Entertainment sowie Arts+Exhibitions. Insbesondere Family-Entertainment und Arts+Exhibitions sind elementare Bausteine für die Weiterentwicklung des eigenen Contents. Mit ihrem starken Partnernetzwerk ist DEAG hervorragend im Markt als international tätiger Live-Entertainment-Dienstleister positioniert.



Die Aktien der DEAG notieren im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse, dem Qualitätssegment der Deutschen Börse. (02.12.2020/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - DEAG-Aktienanalyse von FMR Research:Felix Lutz und Marcus Silbe, Aktienanalysten von FMR Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der DEAG Deutsche Entertainment AG (ISIN: DE000A0Z23G6, WKN: A0Z23G, Ticker-Symbol: LOUD).Die DEAG habe am 27.11. ihre 9M/20 Zahlen veröffentlicht: Die Umsatzerlöse hätten 39,1 Mio. Euro betragen (9M/19: 123,1 Mio. Euro), wobei 8,7 Mio. Euro aus umfangreichen Versicherungserstattungen resultiert hätten; das EBITDA sei mit 0,3 Mio. Euro ausgeglichen gewesen (8,0 Mio. Euro im Vorjahr). Durch hohe Einsparungen bei den Verwaltungskosten (-48%YoY) habe in Q3 sogar ein EBITDA von 0,6 Mio. Euro erreicht werden können. Das EBIT habe -5,5 Mio. Euro nach 4,5 Mio. Euro im Vorjahr betragen. Die Abschreibungen seien aufgrund der Einbeziehung der Leasing-Nutzrechte von 1,5 auf 2,8 Mio. Euro sowie aufgrund von Abschreibungen auf Kaufpreisallokationen von 0,9 auf 1,7 Mio. Euro gestiegen. Das auf die Aktionäre entfallende Konzernergebnis habe -7 Mio. Euro (-3,6 Mio. Euro 9M/19) bzw. -0,36 Euro je Aktie betragen.Durch verschärfte Maßnahmen im öffentlichen Raum, den erneuten "Lockdown" seit November sowie eine Vielzahl an unterschiedlichen Richtlinien sei an eine verlässliche Planung von Großveranstaltungen im herkömmlichen Stil nicht zu denken. Nach mehreren "Corona-kompatiblen" Events in Q2 und Anfang Q3 hätten zuletzt jedoch auch solche mit einem den Anforderungen gerechten Grundkonzept wie Christmas Garden abgesagt (bis auf Großbritannien) werden müssen. Aufgrund von staatlichen Zuschüssen und der Kostenreduzierungen rechne das Management für das Gesamtjahr 2020 mit einem ausgeglichenen EBITDA.Wie die Analysten bereits in ihrem letzten Update erwähnt hätten, sähen sie 2021e als ein Übergangsjahr, indem ab H2/21e wieder mit einer Normalisierung zu rechnen sei. Insgesamt würden aktuell etwa 100 Mio. Euro Umsätze ins nächste Geschäftsjahr geschoben, die Vertragsverbindlichkeiten würden sich zum Stichtag (30.09.) auf 53,6 Mio. Euro bewegen (vs, 26 Mio. Euro 9M/19) und dementsprechend hätten die liquiden Mittel der DEAG bei 23,8 Mio. Euro gelegen (9M/19: 14,6 Mio. Euro) - gute Startbedingungen.Für 2020e würden die Analysten ihre Umsatz- und EBITDA-Schätzungen aufgrund der Absage von Christmas Garden auf 49,0 Mio. Euro (62,9) bei einem EBITDA von 0,7 Mio. Euro (0,8) reduzieren. Viele geplante Konzerte für Q4 würden nun in 2021e stattfinden. Ihre Schätzungen für die Jahre 2021e und 2022e würden die Analysten unverändert lassen. Ab 2022e sollte DEAG wieder auf ein Vor-Corona Niveau zurückkehren. Mit der heuten EU-Beantragung eines ersten Impfstoffes von BioNTech und Pfizer, dem verbundenen Optimismus für eine baldige Normalität und der von DEAG erreichten Maßnahmen sähen die Analysten das Unternehmen für die Zukunft grundsätzlich gut gerüstet.Unser Case hängt von getesteten Medikamenten/Impfstoffen ab, welches eine vollständige Rückkehr zur Normalität ermöglicht, so die Analysten von FMR Research. (Analyse vom 01.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Die FMR Frankfurt Main Research AG hat mit der Oddo Seydler Bank AG einen Kooperationsvertrag geschlossen, auf dessen Grundlage sie diese Finanzanalyse erstellt. Die Oddo Seydler Bank AG wiederum handelt im Auftrag der Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind.Die Oddo Seydler Bank AG, oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen, oder eine bei der Erstellung mitwirkende Person: