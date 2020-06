Börsenplätze DEAG-Aktie:



Xetra-Aktienkurs DEAG-Aktie:

3,69 EUR -0,27% (02.06.2020, 15:54)



Tradegate-Aktienkurs DEAG-Aktie:

3,58 EUR -4,79% (02.06.2020, 16:04)



ISIN DEAG-Aktie:

DE000A0Z23G6



WKN DEAG-Aktie:

A0Z23G



Ticker-Symbol DEAG-Aktie:

LOUD



Kurzprofil DEAG Deutsche Entertainment AG:



Die DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft (ISIN: DE000A0Z23G6, WKN: A0Z23G, Ticker-Symbol: LOUD) ist ein führender Entertainment-Dienstleister und Anbieter von Live-Entertainment in Europa und mit Konzerngesellschaften in ihren Kernmärkten präsent. DEAG produziert und veranstaltet profitabel ein breites Spektrum an Events und Konzerten. Als Live-Entertainment-Dienstleister mit integriertem Geschäftsmodell verfügt DEAG über umfassende Expertise in der Organisation, Vermarktung und Durchführung von Events sowie im Ticketvertrieb über die eigene Ticketing-Plattform "MyTicket" für eigenen und Dritt-Content. Das hoch skalierbare Geschäftsmodell von MyTicket stärkt die DEAG auf ihrem Weg zu steigender Profitabilität. Rund 4.000 Konzerte und Events führt DEAG pro Jahr durch und setzt dabei aktuell über 5 Mio. Tickets um - davon ein beständig wachsender Anteil über die ertragsstarken Ticketing-Plattformen von MyTicket.



Gegründet 1978 in Berlin und börsennotiert seit 1998, umfassen die Kern-Geschäftsfelder der DEAG die Bereiche Rock/Pop, Classics & Jazz, Family-Entertainment sowie Arts+Exhibitions. Insbesondere Family-Entertainment und Arts+Exhibitions sind elementare Bausteine für die Weiterentwicklung des eigenen Contents. Mit ihrem starken Partnernetzwerk ist DEAG hervorragend im Markt als international tätiger Live-Entertainment-Dienstleister positioniert.



Die Aktien der DEAG notieren im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse, dem Qualitätssegment der Deutschen Börse. (02.06.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - DEAG-Aktienanalyse von Analyst Marcus Silbe von FMR Research:Marcus Silbe, Aktienanalyst von FMR Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der DEAG Deutsche Entertainment AG (ISIN: DE000A0Z23G6, WKN: A0Z23G, Ticker-Symbol: LOUD).DEAG habe letzte Woche die Q1 Zahlen vorgelegt, welche leicht besser als erwartet gewesen seien. Während Silbe für Q1 mit einem Umsatz von 25,2 Mio. Euro gerechnet habe, habe DEAG 26,2 Mio. Euro erwirtschaften können (Q1 19: 25,5 Mio. Euro), was sogar leicht über dem Vorjahr gelegen habe. Auf EBITDA Level habe das Unternehmen einen Wert von 1,2 Mio. Euro erzielt, was knapp 20% über dem Vorjahr und knapp 5% über der Analystenschätzung gelegen habe. Aufgrund höherer Abschreibungen (insbesondere PPA infolge der durchgeführten Übernahmen in 2019) habe das EBIT mit -0,74 Mio. Euro unter dem Vorjahr gelegen (+0,04 Mio. Euro). Das Konzernergebnis nach Minderheiten habe -1,8 Mio. Euro nach -1,4 Mio. Euro im Vorjahr erreicht. Nachdem der März der 1. Monat der Covid-19 Verwerfungen darstelle, habe sich das Unternehmen innerhalb der aktualisierten Erwartungen entwickeln können.Noch fühle sich das Management nicht sicher eine valide Guidance für das Jahr 2020 auszugegeben. Was aber verständlich sei, da sich zwar auf privater Ebene schon einige Lockerungen ergeben hätten, der Live Entertainment Markt in Deutschland, UK und der Schweiz aber weiter auf ein finales politisches Go nach dem Ablauf der "Verbote" teilweise bis Ende August und darüber hinaus warte. Bis dahin bleibe die Visibilität noch gering. Da teilweise aber bereits wieder erste Konzerte und Events auf kleinerer Ebene durchgeführt werden dürften, sehe Silbe so langsam das Licht am Ende des Tunnels für Konzertveranstalter. Daher sehe er aktuell (noch) keinen Bedarf seine Schätzungen für 2020e zu ändern. Bezogen auf DEAG bedeute dies, dass Silbe für Q4 wieder ein starkes Quartal erwarte, da insbesondere Ticketing (Vorverkäufe für 2021) und die Christmas Garden fast auf Normalniveau zurückkehren sollten. Cash Flow-seitig sei DEAG weiterhin sehr solide aufgestellt und mit derzeit knapp 60 Mio. Euro verfügbaren Mitteln sehe Silbe das Unternehmen auf einem guten Weg, die Krise ohne größere Probleme zu durchstehen.So langsam würden sich die Investoren wieder die Entertainment-Aktien anschauen, was dazu geführt habe, dass die meisten Aktien wieder deutlich von ihren Tiefs entfernt seien. Sobald die "Konzert-Verbote" endgültig durch seien, sehe der Analyst ein starkes Aufwärts-Momentum, so wie man es bereits im letzten Monat bei den Sportwetten-Anbietern gesehen habe, nachdem die Bundesliga wieder offiziell losgelegt habe.Aus diesem Grund sieht sich Marcus Silbe, Aktienanalyst von FMR Research, bestärkt, sein Kursziel von 5,70 Euro, sowie seine "kaufen"-Empfehlung weiter zu bestätigen. (Analyse vom 20.04.2020)Die FMR Frankfurt Main Research AG hat mit der Oddo Seydler Bank AG einen Kooperationsvertrag geschlossen, auf dessen Grundlage sie diese Finanzanalyse erstellt. Die Oddo Seydler Bank AG wiederum handelt im Auftrag der Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind.Die Oddo Seydler Bank AG, oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen, oder eine bei der Erstellung mitwirkende Person:(iii.) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen;(vi.) haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen getroffen.