Börsenplätze DEAG-Aktie:



Xetra-Aktienkurs DEAG-Aktie:

3,11 EUR -2,20% (12.11.2020, 12:39)



Tradegate-Aktienkurs DEAG-Aktie:

3,18 EUR 0,00% (12.11.2020, 13:42)



ISIN DEAG-Aktie:

DE000A0Z23G6



WKN DEAG-Aktie:

A0Z23G



Ticker-Symbol DEAG-Aktie:

LOUD



Kurzprofil DEAG Deutsche Entertainment AG:



Die DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft (ISIN: DE000A0Z23G6, WKN: A0Z23G, Ticker-Symbol: LOUD) ist ein führender Entertainment-Dienstleister und Anbieter von Live-Entertainment in Europa und mit Konzerngesellschaften in ihren Kernmärkten präsent. DEAG produziert und veranstaltet profitabel ein breites Spektrum an Events und Konzerten. Als Live-Entertainment-Dienstleister mit integriertem Geschäftsmodell verfügt DEAG über umfassende Expertise in der Organisation, Vermarktung und Durchführung von Events sowie im Ticketvertrieb über die eigene Ticketing-Plattform "MyTicket" für eigenen und Dritt-Content. Das hoch skalierbare Geschäftsmodell von MyTicket stärkt die DEAG auf ihrem Weg zu steigender Profitabilität. Rund 4.000 Konzerte und Events führt DEAG pro Jahr durch und setzt dabei aktuell über 5 Mio. Tickets um - davon ein beständig wachsender Anteil über die ertragsstarken Ticketing-Plattformen von MyTicket.



Gegründet 1978 in Berlin und börsennotiert seit 1998, umfassen die Kern-Geschäftsfelder der DEAG die Bereiche Rock/Pop, Classics & Jazz, Family-Entertainment sowie Arts+Exhibitions. Insbesondere Family-Entertainment und Arts+Exhibitions sind elementare Bausteine für die Weiterentwicklung des eigenen Contents. Mit ihrem starken Partnernetzwerk ist DEAG hervorragend im Markt als international tätiger Live-Entertainment-Dienstleister positioniert.



Die Aktien der DEAG notieren im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse, dem Qualitätssegment der Deutschen Börse. (12.11.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - DEAG-Aktienanalyse von der Montega AG:Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der DEAG Deutsche Entertainment AG (ISIN: DE000A0Z23G6, WKN: A0Z23G, Ticker-Symbol: LOUD) weiterhin zu kaufen.Seit Anfang der vergangenen Woche würden in Deutschland wieder verschärfte Beschränkungen des öffentlichen Lebens gelten. Ein Teil dieser "Lock-Down"-Maßnahmen, die vom 2. November bis (vorerst) 30. November in Kraft seien, betreffe kurzfristig auch die Event-und Veranstaltungsbranche und damit das Geschäft von DEAG.Für DEAG wirke sich der "Lock-Down-Light" vor allem mit Blick auf die nun abgesagten Christmas Garden-Events temporär negativ aus. Mit einer zu stark reduzierten Teilnehmerzahl seien die Veranstaltungen, die in diesem Jahr an 12 Standorten geplant gewesen seien (Vj.: 6), wirtschaftlich nicht sinnvoll. Lediglich der Christmas Garden in Nottingham werde nach aktuellem Kenntnisstand stattfinden und solle sehr starke Vorverkaufszahlen aufweisen. Insgesamt habe Markmann in Q4/20 mit einem Umsatzbeitrag aus dem Christmas Garden-Format i.H.v. 23,6 Mio. Euro gerechnet (MONe: 14,9 Mio. Euro im Vj.). In seien Prognosen habe der Analyst dies auf der einen Seite nun zwar rausgerechnet, auf der anderen Seite aber eine Versicherungserstattung berücksichtigt, die etwa auf dem Niveau aus H1/20 liegen dürfte (MONe: 10 Mio. Euro vs. 9 Mio. Euro in H1/20).Wenngleich die genaue Höhe des Versicherungsumfangs in Q4/20 noch nicht eingeschätzt werden könne, halte Markmann sein Szenario im Hinblick auf die bislang unveränderte Guidance (mindestens ausgeglichenes EBITDA), die von der Bundesregierung avisierte "Überbrückungshilfe III" sowie die reibungslose Versicherungsabwicklung in H1 für realistisch. Folglich dürfte der spürbare Umsatzverlust im Ergebnis nahezu komplett aufgefangen werden. Konkret plane Markmann in Q3/20 mit einem Umsatz i.H.v. 4,5 Mio. Euro (Vj.: 59,2 Mio. Euro) sowie in Q4/20 mit Erlösen von 10,1 Mio. Euro (Vj.: 62,1 Mio. Euro). Wenngleich die abgesagten Christmas Garden-Events kurzfristig etwas belasten würden, würden die langfristig ausgelegten Veranstaltungsverträge für FY 2021 ff. eine aussichtsreiche Wachstumsbasis darstellen (2021e: >15 Standorte).Der Turnaround in den Analystenprognosen ab 2021 basiere auf zwei entscheidenden Annahmen. Wichtigster Faktor sei, dass ab Anfang 2021 die erste Zulassung für einen Corona-Impfstoff erfolge, was zumindest das in Deutschland zuständige Paul-Ehrlich-Institut in Aussicht stelle. Auch die jüngst veröffentlichten Zwischenergebnisse der Impfstoffforschung sähen vielversprechend aus. Da jedoch die Verteilung einige Zeit in Anspruch nehmen dürfte, sei nach Erachten des Analysten zusätzlich ein verlässlicher Schnelltest notwendig. Unter Voraussetzung dieser beiden Faktoren halte der Analyst es für realistisch, dass ab Q2/21 die Rahmenbedingungen für Live-Entertainment wieder geschaffen seien. Zur Erfüllung seiner Umsatzprognose in 2021 sollte DEAG in etwa auf das Erlösniveau aus H2/19 (121,3 Mio. Euro) kommen. Da die Nachfrage auf Seiten der Künstler sowie der Zuschauerschnell steigen dürfte, sollte es DEAG gelingen, ab 2022 an das Pre-COVID-19-Umsatzniveau anzuknüpfen.Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, reduziert sein Kursziel infolge der kurzfristigen Prognoseanpassungen auf 4,10 Euro (zuvor: 4,30 Euro), bestätigt aber die Kaufempfehlung für langfristig orientierte Investoren. (Analyse vom 12.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link