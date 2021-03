Die KursRally der Volkswagen-Stammaktie sei unterbrochen worden. Die Aktie notiere heute 10% niedriger und rund 18% unter dem gestrigen Intraday-Hoch. Die Volkswagen-Vorzugsaktie (ISIN DE0007664039 / WKN 766403), die im DE30 enthaltene Aktiengattung, notiere heute 1,3% höher.



adidas und andere Schuhunternehmen würden nachgeben, nachdem Nike glanzlose Ergebnisse für das dritte Quartal 2021 (Dezember 2020 bis Februar 2021) gemeldet habe. Nike habe die Umsatzschätzungen verfehlt und gesagt, dass Lieferkettenprobleme das Geschäft in Nordamerika negativ beeinflusst hätten. Darüber hinaus habe Nike gesagt, dass es schwache Verkäufe in Europa während des Zeitraums gesehen habe, da die Länder wieder Coronavirus-Beschränkungen auferlegt hätten.



Laut einem Bericht des "Handelsblatts" habe das deutsche Finanzministerium drei Kandidaten für den Posten des Vorstandsvorsitzenden der Commerzbank vorgeschlagen - Andres Schmitz (ehemaliger Chef der deutschen HSBC-Einheit), Ingrid Hengster (Vorstandsmitglied der KfW) und Günther Bräunig (Chef der KfW-Bank). Schmitz und Hengster würden als Favoriten gesehen.



RWE sei bei der LBBW auf "kaufen" hochgestuft worden. Das Kursziel sei auf 34,80 Euro gesetzt worden.



Das Kursziel für HeidelbergCement sei bei der Deutschen Bank von 82 auf 88 Euro erhöht worden. Das Rating sei unverändert auf "kaufen" belassen worden.



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Märkte geben etwas nach, nachdem es gestern an der Wall Street zu einem heftigen Ausverkauf kam, so die Experten von XTB.Die Bewegungen seien jedoch eher ruhig gewesen. Deutschland, Italien und Frankreich hätten beschlossen, die Impfungen von AstraZeneca wieder aufzunehmen, sodass die Einführung von Impfstoffen in Europa wieder auf Kurs sei.Heute stünden keine wichtigen Berichte zur Veröffentlichung an, sodass der Handel etwas gedämpft sein könnte. Der zweite Tag der Gespräche zwischen den USA und China werde angesichts der gestrigen glanzlosen Gespräche wahrscheinlich zu keiner größeren Aussage führen. WKN 846900 ) habe sich im Zuge des gestrigen Ausverkaufs an der Wall Street von seinem jüngsten Allzeithoch zurückgezogen. Allerdings sei der Rückgang beim deutschen Leitindex relativ gering, da er um rund 0,5% tiefer notiere. Der Index teste das kurzfristige Swing-Level bei 14.745 Punkten. Für den Fall, dass der Index nicht über dieses Niveau ausbreche und sich zurückziehe, würde ein potenzielles SKS-Muster mit einer Nackenlinie bei 14.680 Punkten entstehen. Ein Bruch unter die Nackenlinie könnte eine Abwärtsbewegung von etwa 100 Punkten auslösen. Die endgültige Unterstützung befinde sich bei 14.470 Punkten und werde durch die untere Begrenzung der Marktgeometrie markiert.