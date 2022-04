BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11) habe mitgeteilt, dass das Unternehmen den Großteil seiner verbleibenden Aktivitäten in Russland und Weißrussland Anfang Juli 2022 aufgeben werde. Das Unternehmen habe mitgeteilt, dass lebensmittelbezogene Geschäfte von der Entscheidung ausgenommen seien. Auf Weißrussland und Russland sei 2021 rund 1% des BASF-Umsatzes entfallen.



Ein Gericht in London habe Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914) erlaubt, eine Bestellung von A321neo-Flugzeugen durch Qatar Airways zu stornieren. Nach einem Streit mit der katarischen Fluggesellschaft beschloss Airbus, den Auftrag zu stornieren, aber Qatar Airways klagte gegen die Entscheidung und wollte, dass ein Richter Airbus daran hindert, den Auftrag zu stornieren, so die Experten von XTB. Das Urteil werde es dem europäischen Flugzeughersteller ermöglichen, die für Qatar Airways gebuchten Produktionsslots an andere Kunden zu vergeben.



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100) habe die vorläufigen Ergebnisse für Q1 2022 gemeldet. Die Erträge hätten sich auf 2,80 Mrd. Euro belaufen (Erwartung 2,25 Mrd. Euro), das operative Ergebnis auf 544 Mio. Euro (Erwartung 324,6 Mio. Euro). Der Zinsüberschuss habe mit 1,40 Mrd. Euro ebenfalls über den Erwartungen von 1,25 Mrd. Euro gelegen. Das Unternehmen habe die Finanzziele für das Gesamtjahr bestätigt.



Einschätzungen von Analysten



- HUGO BOSS (ISIN: DE000A1PHFF7, WKN: A1PHFF) sei von Baader Helvea auf "add" herabgestuft worden. Das Kursziel sei auf 56,00 Euro gesetzt worden.



- Evotec (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480) sei von FMR Frankfurt Main auf "kaufen" hochgestuft worden. Das Kursziel sei auf 39,00 Euro gesetzt worden. (27.04.2022/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienindices handeln am Mittwoch nach den gestrigen Rückgängen wenig verändert, so die Experten von XTB.Ein Stopp der russischen Erdgaslieferungen nach Polen und Bulgarien sei heute ein großes Thema in Europa. Sollte es zu einem solchen Stopp der Exporte in eine große und stark abhängige europäische Volkswirtschaft, wie z.B. Deutschland, kommen, könnte dies erhebliche Auswirkungen auf die Stimmung an den Märkten und auch auf die Wirtschaft haben. Dies sei ein Thema, das man in den kommenden Tagen im Auge behalten sollte.Der deutsche Leitindex (DE30) (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe den heutigen Handelstag in Europa mit einer flachen Tendenz begonnen und habe im weiteren Verlauf Schwierigkeiten gehabt, eine größere Bewegung in beide Richtungen zu vollziehen. Der Index habe gestern einen Rückschlag erlitten und sei unter die Unterstützungszone gefallen, die durch das 50%-Retracement der nach den US-Präsidentschaftswahlen im November 2020 eingeleiteten Aufwärtsbewegung markiert werde (13.800 Punkte). Ein Versuch, über diese Hürde zurückzukehren, sei heute zu erkennen, aber bisher sei es den Bullen nicht gelungen, dies zu erreichen. Sollten die Verkäufer wieder die Kontrolle übernehmen, wäre ein Rückgang in Richtung der nächsten wichtigen Unterstützungszone zwischen 13.150 Punkten und dem 61,8%-Retracement nicht auszuschließen.Die Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000) habe heute vor Börseneröffnung die Ergebnisse für Q1 2022 veröffentlicht. Der Kreditgeber habe Nettoerträge in Höhe von 7,33 Mrd. Euro erwirtschaftet (Erwartung 7,02 Mrd. Euro), angetrieben durch ein starkes Investmentbanking-Geschäft (3,32 Mrd. Euro gegenüber 2,97 Mrd. Euro erwartet). Die Erträge aus dem Handel mit festverzinslichen Wertpapieren hätten 2,84 Mrd. Euro erreicht (2,48 Milliarden Euro). Der Zinsüberschuss sei im Jahresvergleich um 2,7% auf 2,88 Mrd. Euro gestiegen. Der Gewinn vor Steuern habe sich auf 1,66 Mrd. Euro belaufen (erwartete 1,70 Mrd. Euro).