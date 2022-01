Volkswagen (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403) habe mit dem deutschen Unternehmen Bosch vereinbart, noch in diesem Jahr ein Gemeinschaftsunternehmen zu gründen, das Batteriezellenfabriken unterstützen werde, um Europa in diesem Bereich autark zu machen. Das Joint Venture werde Herstellern in Europa helfen, ihre Produktion durch die Lieferung von Produktionssystemen zu steigern.



Markus Krebber, der CEO von RWE (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712) habe gesagt, dass sein Unternehmen über genügend Liquidität verfüge, um extreme Strompreisanstiege zu überstehen. Die Äußerungen kamen zwei Wochen, nachdem der RWE-Konkurrent Uniper (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01) erklärt hatte, dass er aufgrund der außergewöhnlichen Situation auf dem Strommarkt zusätzliche Kreditlinien in Höhe von 10 Milliarden Euro benötige, so die Experten von XTB.



Der Aktienkurs von LEONI (ISIN: DE0005408884, WKN: 540888) sei heute unter Druck geraten. Das Unternehmen habe am Dienstagabend mitgeteilt, dass das Bundeskartellamt im Rahmen der laufenden Ermittlungen in der Kabelindustrie Durchsuchungen in den Geschäftsräumen des Unternehmens durchgeführt habe.



Einschätzungen von Analysten



Société Générale stufe Siemens Healthineers (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100) auf "Kaufen" hoch. Das Kursziel sei auf 75,00 Euro gesetzt worden.



Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100) werde von der Deutschen Bank auf "Kaufen" hochgestuft. Das Kursziel sei auf 10,00 Euro gesetzt worden. (19.01.2022/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nach dem schwachen asiatischen Handel zu Beginn des Tages starteten die europäischen Indices heute schwächer in den Handel, so die Experten von XTB.Nach der Eröffnung der Handelssitzung in Europa habe sich die Stimmung jedoch verbessert, und die meisten europäischen Indices würden heute im Plus notieren. Während die Gewinne in Westeuropa eher gering ausgefallen seien, hätten sich die Aktienindices aus dem östlichen Teil des Kontinents besser entwickelt. Der russische RTS-Index (RUS50) steige nach dem gestrigen Einbruch um über 3%.Dem DE30 (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) sei es nicht gelungen, die Allzeithochs von Anfang 2022 zu überwinden, und es habe eine Abwärtsbewegung eingesetzt. Der DE30 sei gestern unter die kurzfristige Unterstützung bei 15.820 Punkten gefallen. Die Abwärtsbewegung habe sich heute während des asiatischen Handels fortgesetzt, aber der Rückgang sei kurz vor der 200-Tage-Linie gestoppt worden, und eine Erholung sei eingeleitet worden. Sollte der Index heute wieder über die Unterstützungszone von 15.820 Punkten klettern, würde sich ein starkes bullisches Kerzenmuster ergeben.