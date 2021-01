Daimler habe besser als erwartete vorläufige Ergebnisse für 2020 veröffentlicht. Das EBIT habe für das Gesamtjahr 6,6 Mrd. Euro erreicht und damit den Marktkonsens von 5,25 Mrd. Euro übertroffen. Dies bedeute einen Anstieg von über 50% gegenüber den Ergebnissen von 2019. Das Unternehmen habe die soliden Ergebnisse mit Kostendisziplin und einer schneller als erwarteten Erholung im Automobilsegment begründet. Daimler erwarte, dass sich die positive Entwicklung auch im Jahr 2021 fortsetze.



Qualtrics, die Einheit von SAP, habe gestern einen sehr erfolgreichen US-Börsengang gehabt. Das Unternehmen sei beim NASDAQ-Debüt um fast 40% in die Höhe gesprungen und habe eine Bewertung von fast 21 Mrd. Dollar erreicht. Nach Angaben des SAP-Finanzchefs würde die Anwendung der gleichen Aktienmultiplikatoren auf den Cloud-Umsatz von SAP das Segment mit 133 Mrd. Dollar bewerten. Das gesamte Unternehmen werde derzeit mit rund 156 Mrd. Dollar bewertet. Der Cloud-Bereich mache weniger als die Hälfte des Gesamtumsatzes von SAP aus.



Manfred Knof, der CEO der Commerzbank, habe einen ehrgeizigen Plan zur Kostensenkung bei der Bank vorgestellt. Der Plan beinhalte den Abbau von 10.000 Stellen oder einem Viertel der weltweiten Belegschaft sowie die Reduzierung der Anzahl der Filialen weltweit von 800 auf 450 bis 2024. Der Plan werde mit dem Aufsichtsrat diskutiert und solle bis zum 3. Februar abgeschlossen sein. Allerdings hätten einige Aufsichtsratsmitglieder bereits ihre Unzufriedenheit mit dem Ausmaß des Stellenabbaus geäußert.



Die europäischen Aktienmärkte notieren schwächer, wobei die Mehrheit der westeuropäischen Blue-Chip-Indices um rund 1% nachgibt, so die Experten von XTB.Besser als erwartete BIP-Daten aus Spanien und Deutschland hätten die Stimmung nicht stützen können. Die Risk-off-Stimmung lasse sich mit der Verzögerung der Impfungen sowie der volatilen Situation am US-Aktienmarkt begründen. Short-Squeezes, die von Privatanlegern durchgeführt würden, würden drohen Hedge-Fonds große Verluste zu bescheren, und es könnte ein Deleveraging-Prozess beginnen, der sich auf den breiten Markt auswirken könnte. WKN 846900 ) habe sich von seinem gestrigen Rückgang erholen können. Der deutsche Leitindex habe jedoch im H4-Chart nicht über den EMA33 ausbrechen können und ein tieferes Hoch ausgebildet. Die Abwärtstrendstruktur blieb erhalten und wir können heute eine Abwärtsbewegung beobachten, so die Experten von XTB. Der Index habe sich von den Tagestiefs bei 13.400 Punkten erholen können und dieses Niveau sollte man im Auge behalten, sollte der Ausverkauf wieder einsetzen. Der Bereich um die 13.400 Punkte sei mit der unteren Grenze der Overbalance-Struktur markiert und ein Bruch darunter könnte bedeuten, dass sich die Abwärtsbewegung beschleunige.