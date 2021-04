Jochen Goller, der Chef von BMW (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000) in China, habe gesagt, dass das Unternehmen bis 2025 25% seiner Verkäufe in China mit Elektrofahrzeugen tätigen wolle. Im vergangenen Jahr hätten Elektrofahrzeuge nur 4% der BMW-Verkäufe in China ausgemacht. Jochen Goller habe gesagt, dass BMW bis 2023 zwölf Elektromodelle in seiner chinesischen Produktpalette haben werde.



Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214) habe gesagt, dass es eine kontinuierliche Verbesserung des Umsatzvolumens und der Margen erwarte, da die Nachfrage nach Chemikalien robust sei und die Preise weiterhin hoch seien. Covestro habe gesagt, dass es eine Steigerung von 40 bis 70% des Kerngewinns im Jahr 2021 im Vergleich zum Niveau vor der Pandemie sehe.



ElringKlinger (ISIN: DE0007856023, WKN: 785602) habe die vorläufigen Ergebnisse für Q1 2021 veröffentlicht. Das Unternehmen habe ein EBIT von 48,4 Mio. Euro erwirtschaftet, gegenüber 16 Mio. Euro in Q1 2020. Die EBIT-Marge sei von 4 auf 11,4% gestiegen. Der Umsatz habe bei 424 Mio. Euro gelegen, verglichen mit 396 Mio. Euro vor einem Jahr. Die vollständigen Quartalsergebnisse würden am 6. Mai veröffentlicht.



Einschätzungen von Analysten



- E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99) sei bei Goldman Sachs auf "Kaufen" hochgestuft worden. Das Kursziel sei auf 12 Euro gesetzt worden. (19.04.2021/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienmärkte starteten nach der positiven Sitzung in Asien höher in die neue Woche, so die Experten von XTB.Allerdings habe sich die Stimmung begonnen im Laufe der Zeit zu verschlechtern und viele europäische Blue-Chip-Indices hätten ihre Gewinne wieder abgegeben und seien ins Minus gedreht. Der polnische WIG20 (W20) sei der Top-Performer mit einem Plus von über 1%, während der russische RTS (RUS50) und der schwedische SMI (SUI20) die größten Nachzügler seien, die jeweils rund 0,4% verlieren würden.Der DE30 (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) sei bis zum Ende der Vorwoche auf ein neues Allzeithoch bei 15.525 Punkten gestiegen. Allerdings habe sich die Stimmung begonnen während des europäischen Kassahandels zu verschlechtern und der Index sei um rund 100 Punkte vom jüngsten Hoch gefallen. Der Index teste derzeit die Preiszone zwischen 15.440 und 15.450 Punkten, die durch das 161,8% Retracement der Korrektur von Anfang April 2021 und das 127,2% Retracement des Einbruchs von 2020 markiert sei. Ein Bruch unter diese Zone könnte tiefere Rückgänge in Richtung der oberen Grenze der jüngsten Handelsspanne bei 15.300 Punkten auslösen.