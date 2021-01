2020 sei das schlechteste Jahr der europäischen Autoverkäufe in der Geschichte gewesen. Nach den heute veröffentlichten Daten des Europäischen Automobilherstellerverbandes seien die Neuzulassungen im Jahr 2020 um 24% gesunken, da die Coronavirus-Pandemie die Nachfrage nach Fahrzeugen untergrabe. Die Verkäufe seien im Dezember 2020 um 3,7% gesunken.



Daimler (ISIN DE0007100000/ WKN 710000) habe im letzten Monat des Jahres 2020 einen Rückgang von 15% gegenüber dem Vorjahr verzeichnet, während BMW (ISIN DE0005190003/ WKN 519000) einen Absatzrückgang von 9,5% gegenüber dem Vorjahr verzeichnet habe. Auf der anderen Seite habe Volkswagen (ISIN DE0007664039/ WKN 766403, Vz.) es geschafft, die Verkäufe im Dezember um 8,2% im Jahresvergleich zu steigern.



Telefónica Deutschland (ISIN DE000A1J5RX9/ WKN A1J5RX) habe den mittelfristigen Ausblick bestätigt und rechne mit einem kumulierten Umsatzwachstum von mindestens 5% im Zeitraum von 2020 bis 2022. Das Unternehmen plane, das vor einem Jahr gestartete Investitionsprogramm zur Wachstumssteigerung fortzusetzen, und habe gesagt, dass es einen positiven Beitrag zum Betriebsergebnis vor Abschreibungen leisten werde. Das Unternehmen habe außerdem angekündigt, dass es der Hauptversammlung im Mai eine Dividende für 2020 in Höhe von 0,18 Euro vorschlagen werde, eine Erhöhung um 0,01 Euro.



RWE (ISIN DE0007037129/ WKN 703712) habe den Verkauf des 24%igen Anteils an vier Onshore-Windparks in Texas an die britische Investmentgesellschaft Greencoat vereinbart, die sich auf Windenergie spezialisiert habe. Die Transaktion habe einen Wert von rund 160 Mio. Dollar. RWE habe im vergangenen Monat einen 51%igen Anteil an dem Projekt an die kanadische Algonquin Power Utilities verkauft und werde einen 25%igen Anteil behalten.



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Leitindex (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) startete in den heutigen Kassahandel höher, ist aber kurz nach Beginn der Sitzung in Richtung des gestrigen Schlusskurses gefallen, so die Experten von XTB.Der Index sei von den Tagestiefs abgeprallt und notiere derzeit leicht höher als am Vortag. Die ZEW-Konjunkturerwartungen für Januar seien um 11:00 Uhr veröffentlicht worden und hätten einen Sprung von 55 auf 61,8 Punkte gezeigt (Erwartung: 60 Punkte).Laut einem "Bild"-Bericht wolle Bundeskanzlerin Angela Merkel die aktuellen Lockdown-Maßnahmen bis Mitte Februar verlängern. Die Beschränkungen würden bis zum 15. Februar bestehen bleiben. Wenn dies bestätigt werde, würde der Schritt früheren Berichten mehr Glaubwürdigkeit verleihen, die besagen würden, dass der deutsche Lockdown letztendlich bis Anfang April dauern könnte.