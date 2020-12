Frankfurt (www.aktiencheck.de) - DE30 ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) erreichte heute ein neues Allzeithoch, da die Risikostimmung nach der Ausweitung der Konjunkturmaßnahmen in den USA angehoben wurde, so die Experten von XTB.Das Repräsentantenhaus habe am Montag mit 275:134 Stimmen dafür gestimmt, Trumps Forderung nach Hilfsschecks in Höhe von 2.000 Dollar statt 600 Dollar zu erfüllen und die Maßnahme zur Abstimmung an den Senat geschickt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link . (29.12.2020/ac/a/m)