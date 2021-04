Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der DE30 (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) notiert seit Beginn der Vorwoche in einer engen, weniger als 150 Punkte umfassenden Handelsspanne, so die Experten von XTB.



Dank der positiven US-Daten von gestern seien heute jedoch Gewinne in Europa zu erkennen. Der Outperformer sei der DE30, der um 0,5% zulege und über die obere Begrenzung der Handelsspanne bei rund 15.315 Punkten ausbreche. Sollte sich die optimistische Stimmung durchsetzen, könnte der Index die Widerstandszone von 15.440 bis 15.450 Punkten ansteuern. Dieser Bereich sei mit dem 161,8% Retracement der jüngsten Seitwärtsbewegung und dem 127,2% Retracement des Rückgangs von Februar bis März 2020 markiert. (16.04.2021/ac/a/m)



Finanztrends Video zu DAX



mehr >