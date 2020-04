Bayer (BAYN.DE) (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001) habe für das 1. Quartal 2020 einen Anstieg des Nettogewinns von 20% im Jahresvergleich gemeldet. Der Gewinn sei von 1,24 Milliarden EUR im Q1 2019 auf 1,49 Milliarden EUR im Q1 2020 gestiegen. Das EBITDA sei um 10,2% im Jahresvergleich auf 4,39 Milliarden EUR gestiegen. Die Einnahmen seien von 12,25 Milliarden EUR im Q1 2019 auf 12,85 Milliarden Euro im Q1 2020 gestiegen. Das Unternehmen habe erklärt, dass die Coronavirus-Pandemie durch den Aufbau von Lagerbeständen zu einer höheren Nachfrage geführt habe und das Unternehmen im Gegenzug höhere Umsätze habe verzeichnen können. Das Unternehmen habe den Ausblick für das Gesamtjahr unterstützt, habe jedoch gesagt, dass dieser nicht die Auswirkungen des Coronavirus berücksichtige. Die Ergebnisse seien besser als erwartet gewesen.



adidas (ADS.DE) (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW) habe bekannt gegeben, dass sein Nettogewinn im 1. Quartal 2020 um 95% im Jahresvergleich auf nur 31 Millionen EUR gesunken sei. Der Umsatz sei um 19% im Jahresvergleich auf 4,753 Milliarden EUR gefallen. Die Bruttomarge sei auf 49,3% gefallen. Das Unternehmen habe mitgeteilt, dass es aufgrund von Störungen durch das Coronavirus keine Prognose für das Jahr abgeben könne. Dies seien die vorläufigen Ergebnisse.



Die Deutsche Bank (DBK.DE) (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000) habe am Sonntag die vorläufigen Ergebnisse für das 1. Quartal 2020 veröffentlicht. Der Kreditgeber habe mitgeteilt, dass der Nettogewinn bei 66 Millionen EUR liegen werde, während Analysten mit einem Verlust rechnen würden. Die Kernkapitalquote (Tier 1) des Common Equity der Bank habe sich von 13,6% Ende 2019 auf 12,8% Ende des ersten Quartals 2020 verschlechtert. Die Bank habe gesagt, dass sie im Quartal rund 0,5 Milliarden EUR an Rückstellungen für Kreditverluste benötigt habe. Der detaillierte Quartalsbericht werde am 29. April veröffentlicht.



Die deutsche Regierungskoalition sei uneins über die staatliche Hilfe für die Lufthansa (LHA.DE) (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212). Jüngste Medienberichte würden darauf hindeuten, dass die SPD eine Kapitalbeteiligung fordere, da "die Regierung ein Mitspracherecht haben sollte, wenn sie Unternehmen Milliarden aus Steuergeldern gibt". Demgegenüber hätten CDU-Mitglieder gefordert, dass die Lufthansa die Freiheit haben müsse, strukturelle Anpassungen vorzunehmen, um im Ausland wettbewerbsfähig zu bleiben. Reuters habe in der vergangenen Woche berichtet, dass die Lufthansa bis zu 10 Milliarden EUR an staatlicher Hilfe wolle. (27.04.2020/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienmärkte eröffneten höher, da sich die Anleger über die geldpolitische Lockerung durch die Bank of Japan sowie über die Aufhebung der Coronavirus-Beschränkungen in einigen Ländern freuten, so die Experten von XTB.In den ersten Handelsstunden sei jedoch Verkaufsdruck entstanden. Einige deutsche Großunternehmen hätten am Wochenende die Q1-Ergebnisse bekannt gegeben und stünden daher während der heutigen Sitzung im Fokus.