Die Lufthansa (ISIN DE0008232125/ WKN 823212) habe ein Paket von Sparmaßnahmen beschlossen, um den Rückgang der Nachfrage - der durch das Coronavirus-Ausbruch verursacht worden sei - auszugleichen. Die Fluggesellschaft habe die Neueinstellungen gestoppt und begonnen, den Mitarbeitern ab sofort einen unbezahlten Urlaub anzubieten. Die Lufthansa erwäge auch die Teilzeitarbeitsverhältnisse auszuweiten.



Die Deutsche Bank (ISIN DE0005140008/ WKN 514000) habe sich entschieden, die Reisen ihrer Mitarbeiter nach und aus China, Hongkong und den vom Coronavirus-Ausbruch betroffenen Teilen Italiens zu beschränken. Die Bank habe die Mitarbeiter auch aufgefordert, alle "nicht geschäftlich notwendigen Reisen" aufzuschieben.



Bayer (ISIN DE000BAY0017/ WKN BAY001) habe angekündigt, dass Werner Wenning bis zum Ende des Quartals von seinem Amt als Vorsitzender zurücktreten werde. Sein Nachfolger werde Norbert Winkeljohann - der ehemalige Vorsitzende von PricewaterhouseCoopers Europe SE und das jetzige Vorstandsmitglied von Bayer.



Anaystenreaktionen



HeidelbergCement (ISIN DE0006047004/ WKN 604700) sei bei Goldman Sachs auf "neutral" herabgestuft worden (neues Kursziel: 63 EUR).



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link. (26.02.2020/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktien eröffneten heute nach der schlechten Performance in Asien und den USA erneut tiefer, so die Experten von XTB.Der DE30 (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei zu Beginn der Sitzung unter die Marke von 12.500 Punkten gefallen, habe sich jedoch wieder leicht erholen können. Aktien aus Belgien, Österreich und Schweden würden underperformen, während der italienische FTSE MIB (ISIN IT0003465736/ WKN 145814) der widerstandsfähigste Blue-Chip-Index sei. Reiseveranstalter würden sich heute am schlechtesten entwickeln.Der DE30 habe heute die 200-Tage-Linie unterschritten und sei in Richtung der Unterstützungszone bei 12.500 Punkten gefallen. Auch dieser Bereich habe nicht verteidigt werden können. Nach einem Test der 12.360 Punkte sei allerdings eine Erholung erkennbar gewesen. Aktuell notiere der Index etwas über dem Fibonacci-Retracement von 50% der Mitte August 2019 begonnenen Aufwärtsbewegung. Die kurzfristige Unterstützung liege etwas unterhalb dieses Niveaus (12.540 Punkte). Die Bullen dürften die 200-Tage-Linie (12.640 Punkte) als übergeordneten Widerstand sehen.