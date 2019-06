Die aktuelle Woche möchten Aktionäre der Lufthansa (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212) so schnell wie möglich vergessen. Eine Gewinnwarnung und ein paar Herabstufungen durch Analysten hätten einen immensen Druck auf den Aktienkurs ausgeübt. Die neuesten Nachrichten würden darauf hindeuten, dass die größte deutsche Fluggesellschaft möglicherweise auch am letzten Handelstag der Woche weiterhin unter Druck stehe. Die Flugbegleitergewerkschaft der Lufthansa werde nämlich darüber abstimmen, ob ein Streik bei gescheiterten Gehaltserhöhungsgesprächen angesetzt werden solle oder nicht. Gewerkschaftsvertretern zufolge könnten bereits im Juli Streiks beginnen, falls Gewerkschaftsmitglieder den Antrag unterstützen würden. Man sollte beachten, dass die Sommerperiode in der Regel die geschäftigste und profitabelste für Fluggesellschaften sei. Daher könne ein Streik jetzt besonders schädlich für das Gesamtjahresergebnis von Lufthansa sein. Die Aktie notiere 15% unter dem Schlusskurs der letzten Woche.



Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000) gehöre zum Schluss der Woche zu den DE30-Titeln mit der besten Wertentwicklung, obwohl die jüngsten Berichte über das Unternehmen nicht allzu positiv seien. Laut Reuters würden die Führungskräfte der Bank strengere regulatorische Maßnahmen in den USA in Bezug auf die Stresstests erwarten. Die Ergebnisse von Stresstests seien nicht bekannt, jedoch gebe es Gerüchte, dass die Deutsche Bank an diesen scheitern könnte. Darüber hinaus werde die Bank durch den Bericht der New York Times unter Druck gesetzt, in dem behauptet werde, die Bank stehe wegen der Geldwäscheaktivitäten einer US-Untersuchung gegenüber.



Der Automobilzulieferer Dürr (SIN: DE0005565204, WKN: 556520) weise die beste Performance im deutschen Mid-Cap-Index auf. Das Unternehmen habe die Platzierung von Anleihen in Höhe von 200 Mio. EUR angekündigt. Zu beachten sei, dass der Kupon für die Anleihen variabel sei und an das Nachhaltigkeitsrating des Unternehmens gebunden sei. Der durchschnittliche Kupon der Anleihen betrage 0,84%, sodass das Unternehmen seine Geschäftstätigkeit günstiger als zuvor finanzieren könne.



Nach Berichten der Börsen-Zeitung dürfte die Rheinmetall-Aktie (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000) heute Interesse wecken. Die Zeitung behaupte, die Führungsriege der großen Koalition aus CDU und SPD sei Befürworter eines Zusammenschlusses von Rheinmetall mit Krauss-Maffei Wegmann. Das daraus entstehende Unternehmen könnte ein bedeutender Anbieter von Verteidigungsgütern für die Bundesregierung sein, einschließlich Panzern. (21.06.2019/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Europäische Aktien notieren heute nach anderthalb Stunden im Handel höher, so die Experten von XTB.Die größten Zuwächse seien an den österreichischen, spanischen und polnischen Börsen zu verzeichnen, während die Indices aus Russland und der Schweiz unter den gestrigen Schlusskursen notieren würden. Öl- und Gasunternehmen würden die Gewinne anführen, während Aktien aus dem Gesundheitswesen am meisten hinterherhinken würden.