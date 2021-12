Delivery Hero (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4), HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140) und andere europäische Lebensmittellieferanten würden nach einem Bericht von Bloomberg niedriger notieren. Die Nachrichtenagentur habe berichtet, dass ein neuer EU-Arbeitsplan darauf abziele, Personen, die mit Lebensmittellieferungs-Apps arbeiten würden, als Arbeitnehmer einzustufen, was den Sektor laut einem Vorschlagsentwurf bis zu 4,5 Milliarden Euro pro Jahr kosten könnte.



Die Allianz (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400) habe ihre mittelfristigen Ziele erhöht. Das Versicherungsunternehmen wolle den Gewinn pro Aktie in den nächsten drei Jahren um 5 bis 7% steigern und die Dividende jährlich um mindestens 5% erhöhen. Das Unternehmen habe außerdem ein großes US-Rückversicherungsgeschäft angekündigt, das dazu beitragen werde, bis zu 3,6 Mrd. Euro an Kapital freizusetzen.



Aurubis (ISIN: DE0006766504, WKN: 676650) sei das MDAX-Mitglied mit der besten Performance, nachdem das Unternehmen eine Prognose für das operative Ergebnis vor Steuern für das Geschäftsjahr 2022 veröffentlicht habe. Das Unternehmen erwarte für 2022 ein operatives Ergebnis vor Steuern in Höhe von 320 bis 380 Mio. Euro. Die vorläufigen Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2021 (4. Quartal 2020 - 3. Quartal 2021) hätten einen Anstieg des operativen Ergebnisses vor Steuern um 60% auf 353 Mio. Euro gezeigt.



adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW) werde von der DZ BANK auf "kaufen" hochgestuft. Kursziel: 300,00 Euro. (03.12.2021/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienmärkte begannen den heutigen Handel höher, haben die Gewinne aber bereits wieder abgegeben, so die Experten von XTB.Die Mehrzahl der westeuropäischen Blue-Chip-Indices notiere leicht unter den gestrigen Schlusskursen. Am schwächsten seien die Indices aus Belgien und Schweden, die jeweils rund 0,4% nachgeben würden. Die Indices aus Portugal und der Schweiz würden sich dagegen über Wasser halten und würden leicht zulegen. Der US-NFP-Bericht für November werde heute um 14:30 Uhr veröffentlicht und könnte die Entscheidung über die Beschleunigung des FED-Taperings während der Sitzung am 15. Dezember 2021 festigen.Der DE30 (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe heute Morgen einen gescheiterten Versuch unternommen, über die 200-Tage-Linie auszubrechen. Der Index habe seit dem Ausverkauf am vergangenen Freitag fast täglich versucht, über diese Hürde auszubrechen, scheitere aber immer wieder. Der Index ziehe sich zurück und ein Test der Unterstützungszone von 15.070 Punkten sei nicht auszuschließen. Vieles werde jedoch von der Veröffentlichung der US-Arbeitsmarktdaten am frühen Nachmittag (14:30 Uhr) abhängen. Dies sei das Schlüsselereignis des Tages und werde voraussichtlich die Volatilität am Aktienmarkt erhöhen. (Quelle: xStation 5)