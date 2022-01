Unternehmensnachrichten:



RWE (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712) habe mit der dänischen Energiebehörde einen Konzessionsvertrag über das Recht zum Bau und Betrieb des Offshore-Windparks Thor für 30 Jahre unterzeichnet.



Der Vermögensverwalter Allianz Global Investors, Teil des Versicherungsunternehmens Allianz (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400), habe heute bekannt gegeben, dass er im Rahmen seiner Bemühungen um nachhaltige Investitionen eine neue Einheit für "Impact"-Investitionen in private Märkte eingerichtet habe.



Lufthansa (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212) habe eine Partnerschaft mit dem Mutterkonzern von MSC Cruises angekündigt, um eine Mehrheitsbeteiligung an der italienischen ITA Airways zu erwerben, die aus der ehemaligen italienischen Vorzeigefluggesellschaft Alitalia hervorgegangen sei. (26.01.2022/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Indices starteten in den heutigen Handelstag mit einem Plus von rund 2%, da sich die Anleger auf die wichtige geldpolitische Entscheidung der US-Notenbank FED im weiteren Verlauf des Tages vorbereiten, so die Experten von XTB.Die Märkte seien gespannt, ob die FED trotz der jüngsten Abwärtskorrektur, von der mehrere Märkte betroffen gewesen seien, an ihrer hawkischen Rhetorik festhalte. Auch die geopolitischen Spannungen dürften im Fokus bleiben, nachdem US-Präsident Joe Biden erklärt habe, dass er persönliche Sanktionen gegen Präsident Wladimir Putin in Betracht ziehen würde, falls Russland in die Ukraine einmarschiere.