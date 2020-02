Die EZB-Mitglieder François Villeroy de Galhau und Ignazio Visco hätten am Wochenende an einem Treffen der G20-Finanzchefs teilgenommen. Die Zentralbanker hätten gesagt, dass es den Regierungen obliege zu handeln, falls die Wirtschaft jetzt nicht eine V-förmige Erholung erlebe. Beide hätten gesagt, dass die Geldpolitik der Zentralbanken weltweit bereits sehr akkommodierend sei und dass die Auswirkungen einer zusätzlichen Lockerung begrenzt sein könnten. Die Zentralbanker hätten die Regierungen auch dazu aufgerufen, koordiniert zu handeln, falls die Risiken im Zusammenhang mit dem Coronavirus weiter zunehmen sollten. Das Coronavirus sei eines der Hauptthemen des G20-Treffens gewesen, und die Gruppe habe beschlossen, dieses als eines der größten Risiken für das globale Wachstum zu bezeichnen.



Der DE30 (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) falle zusammen mit anderen europäischen Aktienindices. Gegenüber dem Schlusskurs vom Freitag notiere der Kurs rund 3% niedriger. Der Index habe die untere Grenze der Overbalance-Struktur bei rund 13.065 Punkten getestet, sich aber später wieder etwas erholen können. Die Erholung sei jedoch in der Nähe von 13.100 Punkten zum Stillstand gekommen. Die kurzfristige Unterstützung stelle die oben erwähnte untere Grenze der Overbalance-Struktur dar, während der nächste Widerstand bei 13.150 Punkten zu finden sei. Der DE30 habe den besser als erwarteten ifo-Bericht von heute Morgen ignoriert. Da heute keine wichtigen Makrodaten veröffentlicht würden, werde der Kurs wahrscheinlich auf die Nachrichten zum Coronavirus reagieren.



Das Coronavirus belaste heute die Stimmung, wobei Aktien im Bereich Luxusgüter, Fluggesellschaften, Bergbau, Automobilhersteller und Technologie zu den größten Nachzüglern gehören würden. Die Lufthansa (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) verliere über 7% an Wert und sei damit der größte Underperformer im DE30.



Der neue Leiter der Afrika-Aktivitäten von SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) sei auf die Vorwürfe eingegangen, dass einige Mitarbeiter Bestechungsgelder an Mitglieder der Gupta-Familie gezahlt hätten, um im Gegenzug Regierungsgeschäfte in Ost- und Zentralafrika zu erhalten. Die Unternehmensleitung habe gesagt, dass man in dieser Angelegenheit Untersuchungen durchführe, aber es gebe "kein Rezept" für eine so komplexe Ungewöhnlichkeit.



MTU Aero Engines (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Ticker-Symbol: MTX, Nasdaq OTC-Symbol: MTUAF) habe die Eröffnung eines neuen Wartungsbüros in Dubai bekannt gegeben. Das Unternehmen habe gesagt, dass einige seiner größten Kunden im Nahen Osten ansässig seien und diese Entscheidung ihnen einen flexibleren Service bieten werde. (24.02.2020/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienmärkte eröffneten heute deutlich niedriger, nachdem sich die Stimmung in Asien verschlechtert hat, berichten die Experten von XTB.Der italienische FTSE MIB (ISIN IT0003465736/ WKN 145814) (ITA 40) underperforme mit einem Rückgang von über 4%. Italien habe über 150 neue Coronavirus-Fälle berichtet. Die Regierung habe eine Sperre für ein Gebiet in der Nähe von Mailand verhängt, das von 50 Tsd. Menschen bewohnt werde, und habe sich entschieden, die verbleibenden Karnevalstage in Venedig zu streichen.Der ifo-Geschäftsklimaindex für Februar sei von 96,0 auf 96,1 Punkte gestiegen, nachdem ein Rückgang auf 95,3 Punkte erwartet worden sei. Der Erwartungsindex sei von 92,9 auf 93,4 Punkte gestiegen, während der Wert zur Einschätzung der aktuellen Lage von 99,2 auf 98,9 Punkte gefallen sei.