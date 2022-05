LANXESS sei heute mit einem Plus von 10% der große Outperformer. Die Aktie habe einen Kurssprung nach der Ankündigung einer größeren Übernahme verzeichnet. LANXESS werde das Geschäft mit technischen Werkstoffen von Royal DSM für rund 3,7 Milliarden Euro übernehmen. Das Geschäft werde von der Private-Equity-Gruppe Advent finanziert. Nach der Übernahme werde Lanxess sein Geschäft mit technischen Hochleistungswerkstoffen in ein Joint Venture mit Advent einbringen, an dem Lanxess einen Anteil von 40% halten werde.



Die Adler-Gruppe, das in Schwierigkeiten geratene Immobilienunternehmen, habe gestern nach Börsenschluss den Ergebnisbericht für das erste Quartal veröffentlicht. Das Unternehmen habe einen Rückgang des operativen Ergebnisses um 8% auf 29,7 Mio. Euro im Jahresvergleich gemeldet. Dies entspreche einem FFO pro Aktie von 0,25 Euro, gegenüber 0,28 Euro vor einem Jahr. Das EBITDA sei gegenüber dem Vorjahr um 10% auf 48,6 Mio. Euro gesunken, während die Mieteinnahmen um 16% auf 71,1 Mio. Euro zurückgegangen seien. Das Unternehmen habe jedoch beschlossen, seine Prognose für das Gesamtjahr beizubehalten und erwarte weiterhin, dass die Nettomieteinnahmen 203 bis 212 Mio. Euro und der FFO 73 bis 76 Mio. erreichen würden.



Einschätzungen von Analysten:



- HSBC habe Volkswagen auf "kaufen" hochgestuft. Das Kursziel sei auf 234,00 Euro gesetzt worden.



- Barclays habe Siemens Healthineers auf "overweight" hochgestuft. Das Kursziel sei auf 67,00 Euro gesetzt worden.



- Aurubis sei vom Bankhaus Metzler mit "kaufen" bewertet worden. Das Kursziel sei auf 116,00 Euro gesetzt worden. (31.05.2022/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienindices notieren am Dienstag nach einem uneinheitlichen asiatischen Handel schwächer, so die Experten von XTB.Ein Anziehen der Ölpreise infolge der Einigung der EU auf ein russisches Ölembargo sowie ein weiterer Anstieg der Inflation würden die Aussichten für Aktien trüben. Die europäische Inflation (VPI) habe sich von 7,4 auf 8,1% im Jahresvergleich beschleunigt, während der Markt mit einer Beschleunigung auf 7,7% gerechnet habe. Dies stärke die Argumente für den Beginn von Zinserhöhungen durch die EZB zur Jahresmitte weiter.Während der DAX am Ende der Vorwoche über die Nackenlinie eines inversen SKS-Musters habe ausbrechen können, sei es der Widerstandszone von 14.575 Punkten gelungen, den weiteren Anstieg zu stoppen. Der Index habe gestern versucht, über diese Zone auszubrechen, sei jedoch gescheitert, und heute habe ein Pullback eingesetzt. Sollte sich der Pullback fortsetzen, läge die erste zu beachtende Unterstützungszone an der Nackenlinie des vorgenannten Musters im Bereich von 14.240 Punkten.