Darüber hinaus habe erneut der Brexit im Fokus gestanden. In London habe sich das Parlament in der Nacht per Gesetz ein Brexit-Mitspracherecht gesichert. Ziel des Gesetzes sei es, ein Ausscheiden der Briten aus der EU ohne Brexit-Abkommen an diesem Freitag, notfalls auch ohne Abkommen zu verhindern.



Nach einem deutlichen Aufwärtsschub des DAX sei zunächst am Freitag ein sogenanntes "Spinning Top" aufgetreten. Am Montag sei erneut eine derartige Kerze gefolgt, wodurch die derzeit herrschende Verunsicherung der Marktteilnehmer über die weitere Bewegungsrichtung zum Ausdruck komme. Auch sei der Index zuletzt nicht in der Lage gewesen, verschiedene Widerstände, insbesondere eine Strukturprojektion (12.041) zu überwinden. Damit werde Wahrscheinlichkeit größer, dass es kurzfristig zu einem Rücksetzer komme. Dies gelte auch deshalb, da es sich bei der zuletzt ausgebildeten Kurslücke möglicherweise um ein "exhausting gap" handeln könnte. Sollte in nächster Zeit eine Abwärtslücke auftreten, könnte ein "Island Reversal" entstehen. Da kurzfristige Korrekturen klassisch bis zu zehn Kerzen umfassen würden, werde es wohl noch etwas Zeit in Anspruch nehmen, bis der DAX-Chart ein klareres Bild liefere.



Auf der Oberseite scheine der Spielraum relativ begrenzt zu sein, während auf der Unterseite eine Reihe wichtiger Supports in den Fokus gerate. Allen voran seien das Retracment bei 11.938 Zählern, dieses sei über die Bezugspunkte bei 10.279 und 13.596 Zählern hergeleitet worden, sowie der 55-Wochendurchschnitt (11.909) zu nennen. (09.04.2019/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nachdem der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) in der vergangenen Woche so stark (+4,2 Prozent) zulegen konnte wie seit rund zweieinhalb Jahren nicht mehr, zeigte sich der Index zu Wochenbeginn relativ uninspiriert, so die Analysten der Helaba.Insgesamt habe ein leicht negativer Unterton dominiert, welcher zu einem Abschlag in Höhe von 0,39% auf 11.963,40 Punkte geführt habe. Die Aussicht auf ein mögliches Ende im Handelsstreit zwischen den USA und China habe keinen Rückenwind mehr am Aktienmarkt entfaltet. Gleiches habe auch auf das Angebot von Chinas Ministerpräsident Li Keqiang an die Adresse von Europa zugetroffen. Dieser habe im Vorfeld des heute in Brüssel beginnenden Gipfels der EU eine weitreichende Zusammenarbeit angeboten. China sei bereit, "gemeinsam mit Europa die wechselseitige Öffnung voranzutreiben und ein gerechtes, faires und gleichberechtigtes Geschäftsumfeld für gestärkte Zusammenarbeit zwischen Firmen beider Seiten zu schaffen", habe er gegenüber dem "Handelsblatt" gesagt.