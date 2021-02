Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die 14.000 Punkte bleiben umkämpft, so die Analysten der Helaba im Kommentar zum DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900).



Wenig Markteinfluss habe die erste Unterredung des US-Präsidenten Biden mit dem chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping gehabt, nachdem offensichtlich geworden sei, dass es keine wesentliche Änderung der US-Handelspolitik geben würde. Darüber hinaus habe der Beschluss, den Lockdown hierzulande zu verlängern, dämpfend gewirkt. Größere Kursausschläge bei Einzelaktien hätten bei Titeln beobachtet werden können, welche wie beispielsweise Adidas und Fresenius Medical Care (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol Deutschland: FME, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: FMCQF) von einer Kurszielanhebung bzw. von einem positiven Analystenkommentar profitiert hätten. Ansonsten bleibe fraglich, wodurch neue Dynamik auf der Oberseite entstehen könnte. Insgesamt gelte es auch, das erhöhte Bewertungsniveau zu rechtfertigen, zumal von der Charttechnik widersprüchliche Signale ausgehen.



Kurzfristig habe die Richtung Süden kippende 21-Tagelinie einem Test standhalten können. Ob dies in naher Zukunft erneut der Fall sein werde, sei offen, zumal die Schwungkraft, gemessen am ADX, weiter nachlasse. Diese Entwicklung sei angesichts des vollzogenen Kursanstiegs und des jüngst erreichten Rekordhochs durchaus ungewöhnlich. Auf Wochenbasis sei die beschriebene Diskrepanz sogar noch ausgeprägter, die Momentum-Indikatoren würden zudem nach unten zeigen. Das Handelsvolumen lasse in beiden Zeitfenstern ebenfalls zu wünschen übrig. Insofern gelte es, die Risiken weiterhin etwas höher zu gewichten, wenngleich diese Vorgehensweise dem Trendfolgekonzept entgegenstehe. Supports seien bei 13.967 (Fibonacci-Level), 13.866 (Projektion), 13.851 (21-Tagelinie) und 13.702 Zählern zu finden. Die 55-Tagelinie verlaufe bei 13.638. (12.02.2021/ac/a/m)

Finanztrends Video zu DAX



mehr >