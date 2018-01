Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nachdem der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) zuletzt drohte in eine gewisse Lethargie zu verfallen, schien es gestern lange Zeit, als könne sich eine Art Befreiungsschlag durchsetzen, so die Analysten der Helaba.CharttechnikDer Verlauf des gestrigen Handelstages sei für die charttechnische Beurteilung des DAX von großer Bedeutung. Zunächst sei der Versuch unternommen worden, die seit Tagen umkämpfte 144er Regression (13.280) nach oben zu durchbrechen. Da dies nur vorübergehend gelungen sei und der deutsche Leitindex im weiteren Verlauf deutlich zurückgegangen sei, sei einerseits ein sehr ausgeprägter Docht an der Tageskerze ausgebildet worden und anderseits habe der Schlusskurs zudem unterhalb einer ansteigenden Gann-Projektion (13.252) gelegen. Somit würden auch die 21- und 55-Tage-Linien (13.151/13.143) wieder in greifbare Nähe rücken. Spätestens im Bereich der beiden Averages würden die Karten für den weiteren Verlauf neu gemischt. Ein weiterer, sehr wichtiger Support in Form der Mittellinie des Price-Range-Channels finde sich zudem bei 13.076 Zählern. (17.01.2018/ac/a/m)