Ausblick: Heute dürfte ein sehr spannender Tag werden, denn der Deutsche Aktienindex habe gestern exakt an der horizontalen Unterstützung bei 11.850 Punkten geschlossen. Werde dieses Kursniveau verteidigt, spiele das den Bullen wieder deutlich in die Karten.



Die Long-Szenarien: Solange der Deutsche Aktienindex die 11.850 Punkte-Marke verteidige, könnte noch ein direkter Anstieg bis ca. 12.110 Punkte folgen. Falle der Index unter die 11.850 Punkte-Unterstützung zurück, dann könnte ein scharfes Reversal an der Gap-Unterkante bei 11.745 Punkten stattfinden. Eine weitere wichtige Supportzone liege bei rund 11.655 Punkten.



Die Short-Szenarien: Ein handfestes Verkaufssignal würde erst unter der 11.450 Punkte-Marke ergeben. Oberhalb dieser Marke könnte sich jederzeit die Rally-Bewegung fortsetzen. Spätestens bei 11.526 Punkten sei mit einem Korrekturende zu rechnen.







Zürich (www.aktiencheck.de) - Nachdem die Bullen in den letzten Wochen deutlich den Markt bestimmten, haben in dieser Woche bislang die Bären das Sagen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Vom Verlaufshoch habe der Deutsche Aktienindex ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) in den letzten zwei Handelstagen knapp 200 Punkte verloren. Der gestrige Schlusskurs befinde sich exakt auf der Unterstützungszone bei 11.850 Punkten. Der Startpunkt des letzten 700 Punkte-Anstieg habe bei 11.300 Punkten gelegen. Bei dieser Rally seien zwei größere Kurslücken in den Chart gerissen worden. Um das erste Gap zu schließen, müsste der Index bis auf 11.526 Punkte zurückfallen. Das entspräche in etwa einer 61,80% Korrektur der letzten Aufwärtsstrecke. Um die Kurslücke vom 3. April bei 11.745 Punkten zu schließen, müsste der DAX eine 38,20% Korrektur abschließen.