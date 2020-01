Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Ein wahres Gap-Festival vollzieht der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) derzeit, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Schließlich habe der Wochenauftakt die dritte Kurslücke (13.511 zu 13.399 Punkten) in Serie gebracht. Nicht nur, dass die deutschen Standardwerte damit die positiven Implikationen der jüngsten Inselumkehr negiert hätten. In der Folge habe das Aktienbarometer auch noch die Bastion aus dem Tief vom 14. Januar bei 13.362 Punkten, einer weiteren Kurslücke (untere Gapkante bei 13.334 Punkten) sowie dem Aufwärtstrend seit August 2019 (akt. bei 13.326 Punkten) aufgeben müssen. In der Konsequenz müssten Anleger zunächst kleinere Brötchen backen, denn beim DAX scheine sich der Korrekturmodus durchzusetzen. Die nächsten Rückzugsmarken befänden sich in Form der jüngsten Verlaufstiefs bei rund 12.900 Punkten. Dazu passe, dass auch die US-Aktienmärkte gestern Gaps nach unten gerissen hätten. Nachdem die dortigen Standardindices zuletzt sehr gut gelaufen seien, bestehe damit nun die Gefahr einer charttechnischen Abrisskante. Ein solches Kursmuster löse regelmäßig zumindest eine Verschnaufpause aus. Um die nun eingeleitete Korrekturphase beim DAX zu den Akten zu legen, sei dagegen ein Schließen der gestrigen Abwärtskurslücke nötig. (28.01.2020/ac/a/m)



