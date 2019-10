Die Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) habe zu den DAX-Mitgliedern gehört, die heute vor Beginn einer Sitzung Ergebnisberichte veröffentlicht hätten. Der deutsche Kreditgeber habe das Aktienhandelsgeschäft veräußert und die Belegschaft um rund 20% reduziert, aber es habe nicht dazu beigetragen, dass die Umsätze des Unternehmens nicht weiter sinken würden. Die Erträge in den übrigen Geschäftsbereichen seien im dritten Quartal um 4% zurückgegangen, was hauptsächlich auf die schwache Entwicklung der Investment-Banking-Abteilung zurückzuführen sei. Die Bank habe nicht nur die Ertragserwartungen um 5% verfehlt, sondern auch ergebnisseitig deutlich enttäuscht, da sie zurückgegangen seien, anstatt zu steigen.



Auch Volkswagen (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) habe heute das Ergebnis des dritten Quartals gemeldet. Im Gegensatz zur Deutschen Bank habe der deutsche Automobilhersteller jedoch solide Schätzwerte geliefert und habe damit die Ergebnisse übertreffen können. Das bereinigte EPS von 8,441 EUR habe 27,5% über der Medianschätzung von Bloomberg gelegen. Der Umsatz habe mit 61,42 Mrd. EUR um 6,6% über den Prognosen gelegen. Volkswagen habe seinen Marktanteil im dritten Quartal 2019 gesteigert, habe aber gesagt, dass es nun davon ausgehe, dass die Nachfrage schneller schrumpfen werde als bisher angenommen. Im Gegenzug seien die Aussichten für die Fahrzeugauslieferungen für das Gesamtjahr niedriger gewesen.



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) sei ein weiteres Mitglied des DAX, das Ergebnisse des dritten Quartals vor der Eröffnungsglocke gemeldet habe. Der Umsatz habe 0,8% über den Erwartungen gelegen, während das bereinigte EBITDA 2,2% über der Medianschätzung gelegen habe. Das bereinigte EPS von 1,16 EUR habe den Schätzungen entsprochen. Das Unternehmen habe sich entschieden, den Ausblick für das Gesamtjahr zu bestätigen. Bayer habe jedoch auch berichtet, dass die Zahl der Roundup-Kläger zum 11. Oktober auf 42,7 Tsd. gestiegen sei. Dies stelle einen deutlichen Anstieg gegenüber dem im Juli gemeldeten Wert von 18,4 Tsd. dar und könnte eine ernsthafte Belastung für das Unternehmen darstellen.



Lufthansa (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) handele heute dank eines Upgrades, den das Unternehmen in Bernstein erhalten habe, höher. Die Empfehlung für die Aktie sei auf "outperform" angehoben worden. Analysten hätten ihre Entscheidung damit begründet, dass sie für den europäischen Sektor im Jahr 2020 ein zweistelliges Gewinnwachstum erwarten würden. (30.10.2019/ac/a/m)





Das Ausmaß der Bewegungen sei jedoch gering und die meisten europäischen Blue-Chip-Indices würden in der Nähe der gestrigen Schlusskurse bleiben. Aktien aus Spanien und Portugal würden sich unter den Top-Nachzüglern befinden, während die größten Gewinne an den Börsen in Frankreich und Italien zu verzeichnen seien.