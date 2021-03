Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der XETRA DAX ist am oberen Rand der neutralen Zone bei 14.132 gescheitert, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Der FDAX habe sich zusätzlich im 22 Uhr mit einem "Schwarz-Langdocht-Reversal" gezeigt. Wegen der voraussichtlich anstehenden großen US-Markt-Korrekturen von Dow Jones und NASDAQ 100 sei das grundsätzlich logisch gewesen und wäre einem DAX-"Ausbruchswunder" gleichgekommen, wenn sich der DAX per Tagesschluss über 14.132 etabliert hätte.



DAX-Gefahrenlage für den heutigen Folgetag: Es gehe bei dieser Ausgangslage sehr häufig abwärts mit dem DAX! DAX-Gegenbewegungen nach schwachem Start unter 14.000 würden oftmals nur bis 14.020/14.050 reichen. Stoploss der Abwärtsthese sei das Tageshoch von Mittwoch per 17:30 bzw. 22:00 Uhr Schlusskurs. Über dem gestrigen Tageshoch setze sich bis 09.03. die Rally zu 14.550 fort. (04.03.2021/ac/a/m)



