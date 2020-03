Die feste Wall Street habe auch in Asien für Erleichterung gesorgt. Der große Ausverkauf sei vorerst gestoppt worden. Die chinesische Börse in Shanghai habe 0,5 Prozent im Plus gelegen, der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen habe 0,6 Prozent gewonnen. Die Börse in Südkorea sei sogar um mehr als fünf Prozent nach oben geschnellt. In Tokio sei die Börse wegen eines Feiertags geschlossen gewesen.



Die Börsen in Europa dürften die Vorgaben zunächst aufnehmen und ebenfalls fester in den Handel starten. Würden weitere Corona-Hiobsbotschaften ausbleiben, könnte es am Ende zumindest für einen "grünen" Wochenschluss reichen.



Ein weiteres Zeichen einer leichten Beruhigung in der schweren weltweiten Wirtschaftskrise sei der leichte Rückgang des Volatilitätsindex in den vergangenen Tagen. Der VDAX (ISIN: DE000A0DMX99, WKN: A0DMX9) sei von 93 Punkten in der Spitze auf zuletzt knapp 77 Zähler gesunken.



Die angespannte Lage durch die Coronapandemie und die weltweiten Konjunktursorgen würden zwar weiterhin eine nachhaltige Erholung verhindern. Die führenden Protagonisten und Entscheidungsträger rund um den Globus dürften allerdings weiter alles versuchen, die Ausbreitung des Virus und die Auswirkungen der Krise einzudämmen.



In den letzten Tagen seien auch viele Unternehmen mit krisensicheren Geschäftsmodellen in den Strudel der Corona-Abwärtsspirale hineingezogen worden. Diese Unternehmen seien jetzt mit deutlichen Abschlägen zu haben und sollten auf dem Einkaufszettel jedes Anlegers stehen. (20.03.2020/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nach der jüngsten Verlustserie haben sich die US-Aktienmärkte am Donnerstag mit einer zarten Stabilisierung zurückgemeldet, so Michael Schröder vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Auch in Asien würden die Maßnahmen der Notenbanken und die Hoffnung auf neue Konjunkturprogramme Wirkung zeigen: An den Börsen komme es zum Wochenausklang zu einer ersten Erholung. Könne der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) ebenfalls wieder Boden gut machen?Der Dow Jones Industrial (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) habe gestern 0,95 Prozent fester bei 20.087,19 Punkten geschlossen. Im frühen Handel sei der US-Leitindex noch um mehr als 3,5 Prozent abgesackt, habe danach aber auch um bis zu 2,7 Prozent zugelegt. Der marktbreite S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) habe zum Handelsschluss 0,47 Prozent auf 2.409,39 Punkte gewonnen. Der technologielastige NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) habe um 1,58 Prozent auf 7.288,52 Punkte zugelegt. US-Präsident Donald Trump habe sich optimistisch geäußert, dass das geplante eine Billion Dollar schwere Konjunkturprogramm rasch verabschiedet und seine Wirkung nicht verfehlen werde.