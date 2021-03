Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Bereits zu Wochenbeginn war der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) nicht in der Lage, eine klare Tendenz zu etablieren, so die Analysten der Helaba.Am Dienstag habe sich dies fortgesetzt. Im Vergleich zu den Vortagen habe zudem der Rückenwind seitens der Automobilwerte gefehlt. Auch hätten sich der Beschluss des Bund-Länder-Gipfels, den Lockdown bis zum 18. April zu verlängern, und die weiteren Corona-Einschränkungen negativ auf das Sentiment ausgewirkt. Die damit möglicherweise einhergehende, langsamere Erholung der Wirtschaft und eine potenziell höhere Wahrscheinlichkeit für Unternehmensinsolvenzen hätten bemerkenswerter Weise aber wenig Einfluss auf die Risikoeinschätzung am Aktienmarkt gehabt. Im Gegenteil: Der VDAX ( ISIN DE000A0DMX99 WKN A0DMX9 ) und damit die Vola seien zurückgegangen. Auch die Warnung von Volvo (ISIN: SE0000115446, WKN: 855689, Ticker-Symbol: VOL1, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: VOLVF), dass die Produktion im zweiten Quartal aufgrund fehlender Chiplieferungen massiv gestört sein könnte, habe daran nichts geändert. Insofern dränge sich der Eindruck auf, als würden die Marktteilnehmer etwas zu sorglos agieren.Das Ende eines großen Preis- und Zeitzyklus (21. März) liege noch nicht weit genug zurück, um davon auszugehen, dass es aktuell zu keiner neuen Impulsbewegung kommen werde. Insofern gelte es die kommenden Tage abzuwarten, um eine bessere Prognosebasis vorzufinden. Die auf relativ niedrigem Niveau verharrende Vola sei eingangs bereits erwähnt worden. Dies im Kontext mit der in der vergangenen Woche komplettierten, oberen Wendeformation lasse ebenfalls Raum für größere Kursausschläge. Unterstützungen auf der Unterseite würden sich für den DAX bei 14.639, 14.580, 14.504, 14.445/38 und 14.354/34 Zählern definieren lassen. (24.03.2021/ac/a/m)