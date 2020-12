Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) notiere heute höher und ignoriere damit die verschärften Coronavirus-Beschränkungen in Deutschland. Der Index teste den Mittelpunkt der jüngsten Handelsspanne bei 13.235 Punkten. Der DAX habe am Freitag die untere Grenze der Handelsspanne bei 13.000 Punkten gestestet, aber den Bullen sei es gelungen, sich zu erholen und den Kurs nach oben zu bringen. Sollten wir einen Ausbruch über den erwähnten Bereich von 13.235 Punkten sehen, könnte der Test der oberen Grenze der Handelsspanne bei etwa 13.450 Punkten der nächste Schritt sein. Händler sollten jedoch die Risiken im Zusammenhang mit einem No-Deal-Brexit bedenken, die noch nicht eingepreist zu sein schienen. Die Unterhändler hätten beschlossen, die Gespräche über die gestrige Frist hinaus zu verlängern, aber da wichtige Fragen seit Monaten ungelöst geblieben seien, erscheine eine Einigung in letzter Minute immer unwahrscheinlicher. Die negativen Brexit-Schlagzeilen seien einer der Hauptgründe für den Ausverkauf am Freitag gewesen.



Unternehmensnachrichten



Die Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) erwäge, ihre Mitarbeiter aus dem New Yorker Büro zu verteilen. In einem Interview mit der Financial Times habe Christiana Riley, die Leiterin des US-Geschäfts der Deutschen Bank, gesagt, dass in den nächsten fünf Jahren bis zur Hälfte der 4.600 Mitarbeiter des New Yorker Büros auf kleinere Standorte in den Niedrigkostengebieten des Landes verteilt werden könnten.



Daimler (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol Deutschland: DAI, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: DDAIF) plane, im letzten Quartal 2021 eine Serienproduktion von vollelektrischen Kompakt-SUVs in Ungarn zu beginnen. (14.12.2020/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Märkte eröffneten in der neuen Woche höher und knüpften an die Gewinne des heutigen asiatischen Handels an, da die Investoren über die Entwicklungen des Coronavirus in Europas größter Volkswirtschaft hinwegsehen, so die Experten von XTB.Bundeskanzlerin Angela Merkel habe am Sonntag angekündigt, dass das Land ab Mittwoch in einen verschärften Lockdown übergehen werde. Schulen und nicht lebensnotwendige Geschäfte würden bis zum 10. Januar geschlossen bleiben. Die Entscheidung komme, nachdem der vorherige Teil-Lockdown die Ausbreitung des Virus nicht habe eindämmen können.