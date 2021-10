Darüber hinaus sei im H4-Chart der 50er SMA dabei, den 200er SMA zu durchbrechen und ein Muster auszubilden, das als "Golden Cross" bekannt sei. Dies sei ein bullisches Muster, das jedoch einer Verzögerung unterliege. Im Falle eines Durchbruchs über das 61,8%-Retracement könnten die Bullen das 78,6%-Retracement anvisieren, das mit den lokalen Hochs von Mitte September markiert sei.



Die Aktien von Volkswagen und der Porsche Automobil Holding (ISIN DE000PAH0038 / WKN PAH003), einer Holdinggesellschaft, die Volkswagen und andere Automobilunternehmen besitze, hätten gestern am späten Nachmittag nach einem Bericht des Manager Magazins zugelegt. Dem Bericht zufolge erwäge der deutsche Automobilhersteller angeblich einen Börsengang der Premiummarke Porsche. Weder Volkswagen noch die Familie Porsche Piech, der Mehrheitseigentümer der Porsche Automobil Holding, hätten sich zum Inhalt des Berichts geäußert.



Moody's habe das langfristige Rating für Merck von "Baa1" auf "A3" angehoben. Die Ratingagentur habe die Anhebung mit verbesserten Geschäftsaussichten und einer konservativen Finanzpolitik begründet.



Einschätzungen von Analysten:



- HSBC stufe RWE auf "kaufen" hoch. Das Kursziel sei auf 42,00 Euro gesetzt worden.

- Société Générale stufe Hannover Rück (ISIN DE0008402215 / WKN 840221) auf "halten" herab. Das Kursziel werde auf 165,00 Euro gesetzt. (22.10.2021/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienmärkte notieren am letzten Handelstag der Woche höher, so die Experten von XTB.Die Stimmung sei durch die etwas gemischte Veröffentlichung der PMIs für Oktober aus Frankreich und Deutschland beflügelt worden. Die französischen und russischen Blue-Chip-Indices seien mit einem Plus von rund 1% die Spitzenreiter in Europa. Der spanische IBEX 35 hinke hinterher und verliere aktuell 0,1%.Die Situation des DAX habe sich im Vergleich zu gestern kaum verändert, aber es bestehe die Chance auf einen Ausbruch aus der Handelsspanne. Der Index teste erneut die obere Grenze der jüngsten kurzfristigen Handelsspanne, die durch das 61,8%-Retracement der im August 2021 begonnenen Korrektur markiert sei. Dieser Bereich werde zusätzlich durch die obere Begrenzung der Overbalance-Struktur verstärkt, und eine Bewegung darüber würde auf eine Trendumkehr hindeuten.