DAX setzt Aufwärtstrend fort - Turbulenzen am Rohstoffmarkt lassen Preise steigen

Weitere Suchergebnisse zu "Euro Stoxx 50":

Hamburg (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Leitindex DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) setzt seinen jüngsten Aufwärtstrend fort, so Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank Donner & Reuschel AG.

Seit Anfang April liege der Index mit gut 3,5% im Plus. Der Euro Stoxx 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) habe seitdem knapp 3% Wertzuwachs zu verzeichnen. Die Drohung eines Handelskriegs scheine verflogen und die Bewertung des europäischen Aktienmarktes sei - besonders im Vergleich mit den USA - attraktiv. Das Risiko einer über den Umweg Syrien beginnenden Konfrontation zwischen den USA und Russland lasse die Börsen weitgehend unbeeindruckt. Der Bombenangriff auf Einrichtungen der Assad-Regierung vom Wochenende solle ja zudem eine einmalige Aktion gewesen sein: „Mission accomplished" habe US-Präsident Donald Trump getwittert. Die ausgeweiteten Russland-Sanktionen hätten sich vor allem negativ auf russische Aktien ausgewirkt. Der russische Aktienmarkt habe allein in den letzten zwei Wochen über 10% verloren. Demgegenüber habe der Preis für Rohöl der Sorte Brent im April um knapp 5% zugelegt. Auch die Notierungen für Aluminium seien um 13% gestiegen. Der Anstieg der Rohstoffpreise wirke sich bereits auf die Produzentenpreise in den USA aus. Diese hätten laut März-Zahlen um 3% im Vergleich zum Vorjahr angezogen. (17.04.2018/ac/a/m)