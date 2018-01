Der DAX sei heute morgen bei 13.370 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Er notiere damit 189 Punkte über der ersten vorbörslichen Notierung am Freitag morgen und 35 Punkte über dem TS/WS von Freitag Abend.



Die Bullen könnten heute zunächst versuchen, den Index über der 13.370-Punkte-Marke zu etablieren. Gelinge dies, so wären die 13.387/89 und die 13.398/400 Punkte bzw. die 13.409/11 Punkte die ersten Anlaufziele auf der Oberseite. Gehe es heute über die 13.409/11 Punkte so wären die nächsten Anlaufziele bei 13.424/26, bei 13.444/46 und bei 13.456/58 Punkten zu suchen. Bei dynamischen Aufwärtsimpulsen könnte der Index auch die 13.467/69, die 13.481/83 und dann die 13.499/501 Punkte erreichen. Gehe es heute über die 13.499/501 Punkte so wären die nächsten Anlaufmarken bei 13.515/17 und dann am ATH zu suchen. Würden es die Bullen heute schaffen, den DAX bis in den Bereich der 13.534/36 Punkte zu schieben, so könnten sich hier Rücksetzer ausbilden und es könnte zunächst einmal nicht mehr weiter gehen. Könne sich der DAX aber über die 13.534/36 Punkte schieben, so wären die 13.552/54, die 13.566/68, die 13.578/80 und die 13.602/04 Punkte die nächsten Anlaufziele auf der Oberseite.



Könne der DAX sich heute nicht über der 13.370-Punkte-Marke etablieren, so könnten die Rücksetzer die 13.354/52 und dann die 13.338/35 Punkte erreichen. Bereits hier bestünden Chancen auf Erholung. Würden diese sich nicht einstellen, so könnten weitere Rücksetzer die 13.318/16, die 13.298/96 und die 13.278/76 Punkte erreichen. Unter den 13.278/76 Punkten wären die 13.267/65, die 13.255/53 und die 13.240/38 Punkte die nächsten Anlaufziele. Im Bereich der 13.240/38 Punkte habe der DAX ebenfalls gute Chancen der Stabilisierung und der Erholung. Bei einer ausgeprägten Abwärtsdynamik könnte der Index auch die 13.222/20 bzw. die 13.202/200 Punkte erreichen.



Widerstände und Unterstützungen:



Die Widerstände beim DAX seien heute bei 13.424 Punkten zu finden. Weitere Widerstände gebe es bei 13.446/73 als auch bei 13.552/88 Punkten.



Aktuelle Unterstützungen seien heute bei 13.367/37 als auch bei 13.279/54/31 Punkten zu suchen. Weitere Unterstützungen seien bei 13.177/32/13 als auch bei 13.074/34/10 Punkten zu finden.



Die Experten würden heute mit einem seitwärts/aufwärts gerichteten Markt rechnen. Diese Einschätzung sei immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen.



13.458 (13.534) bis 13.352 (13.296) Punkte sei die heute von den Experten erwartete Tagesrange. (08.01.2018/ac/a/m)





Stadtlohn (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) ist am Freitag morgen bei 13.181 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet, so die Experten von "day-trading-live.de".Gleich zu Beginn des vorbörslichen Handels sei das TT formatiert worden. Von hier aus sei es dann in dynamischen Impulsen an und über die 13.300 Punkte gegangen. Zwar sei es im Nachgang dessen am Nachmittag zu einem erneuten Unterschreiten dieses Levels gekommen, die Bullen hätten es aber geschafft, den Index über der 13.250-Punkte-Marke zu stabilisieren und wieder in Richtung Norden zu schieben. Der Index habe einen Xetra-Schluss über der 13.300-Punkte-Marke formatiert und sei auch über diesem Level aus dem Wochenhandel gegangen.Die Experten hätten in ihrem Setup auf der Oberseite erwartet, dass der DAX mit dem Überschreiten der die 13.321/23 Punkte noch die 13.335/37-Punkte-Marke erreichen könnte. Dieses Level sei erreicht und knapp überschritten worden, das Setup habe damit gut gepasst. Die Rücksetzer seien mit dem Unterschreiten der 13.180-Punkte-Marke nicht ganz an das nächste Anlaufziel bei 13.158/56 Punkten gegangen.TH: 13.343 (Vortag 13.208)/ TT: 13.165 (Vortag: 13.021)/ Xetra-Schluss: 13.320 (Vortag: 13.166)/ Range: 178 Punkte (Vortag: 187 Punkte)Abgleich der Range (erwartet/Ist): Hoch: 13.276/13.343/ Tief: 13.120/13.165Der DAX habe sich am Freitag aus der neutralen Zone nach oben schieben können. Er habe einen TS über der 13.240-Punkte-Marke formatiert und habe damit die Möglichkeit heute weiter zu steigen. Das Ziel auf der Oberseite sei das ATH, das mit einigen dynamischen Aufwärtsimpulsen durchaus heute erreicht werden könnte. Sollte der DAX dieses Level erreichen, so könnten sich hier Rücksetzer einstellen. Eventuell sei die Aufwärtsbewegung hier auch beendet. Gehe es über die 13.540 Punkte wären die übergeordneten Anlaufziele bei 13.750 und 14.000 Punkten zu suchen. Da die amerikanischen Indices von Rekord zu Rekord laufen würden, könnte der DAX von dieser positiven Stimmung profitieren, wobei DAX und Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) schon seit Monaten nicht mehr synchron laufen würden.Ausblick für den heutigen Handelstag: