Die stärksten Preistreiber seien laut Ministerium Kraftstoffe, Mieten und Lebensmittel gewesen. Allein die Benzinpreise seien im Monatsvergleich um 18,3 Prozent gestiegen und hätten damit für mehr als die Hälfte des Anstiegs gestanden. Die Preise anderer Energieträger hätten sich ebenfalls deutlich erhöht. Die Kernpreise ohne Energie und Nahrungsmittel seien im Jahresvergleich um 6,5 Prozent und im Monatsvergleich um 0,3 Prozent gestiegen. Das habe jeweils etwas unterhalb der Markterwartungen gelegen.



Der starke Anstieg der Inflation habe die Kapitalmarktzinsen verhältnismäßig stark ansteigen lassen. Die zehnjährigen US-Anleihen würden bei 2,72 Prozent und damit so hoch wie seit drei Jahren nicht mehr rentieren.



Die US-Notenbank wolle zur Bekämpfung der Inflation ihren geldpolitischen Kurs erheblich verschärfen. An den Finanzmärkten würden allein für dieses Jahr Zinsanhebungen von mehr als zwei Prozentpunkten erwartet. Außerdem wolle die FED ihre billionenschwere Bilanz bald zügig abschmelzen.



Der DAX reagiere mit steigenden Kursen auf die neuesten Inflationsdaten. Offensichtlich hätten die meisten Börsianer eine noch höhere Inflation erwartet. Mit 14.180 habe der deutsche Leitindex ein Tageshoch markiert, das rund 300 Zähler über dem Tagestief liege. Optimal wäre ein Ausbruch aus dem wenige Tage alten Abwärtstrend, der bei 14.288 verlaufe.



Mit Material von dpa-AFX (12.04.2022/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die Inflation in den USA hat sich im März von hohem Niveau aus weiter beschleunigt, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär".Die Verbraucherpreise seien gegenüber dem Vorjahresmonat um 8,5 Prozent gestiegen, wie das Arbeitsministerium am Dienstag in Washington mitgeteilt habe. Der DAX erhole sich trotzdem weiter und verbuche zeitweise ein Intraday-Plus von 300 Punkten.Mit 8,5 Prozent sei es die höchste Inflationsrate seit Ende 1981. Im Vormonat habe die Rate noch 7,9 Prozent betragen. Analysten hätten im Schnitt mit einem Preisauftrieb auf 8,4 Prozent gerechnet.