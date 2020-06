Zunächst würden aber vor allem in Europa und Nordamerika extrem schwache Konjunkturdaten im zweiten Quartal drohen. Insofern herrsche am globalen Aktienmarkt aktuell ein fast schon chronischer Optimismus vor. Die Anleger würden somit wohl vor allem auf eine wirklich glänzende Zukunft setzen. Die in den Kursen der Dividendenpapiere momentan eingepreisten Szenarien seien sicherlich nicht völlig unrealistisch, an den Börsen sei nun aber fast schon eine Art Euphorie spürbar. Niedrige (oder sogar negative) Zinsen würden sicherlich grundsätzlich für die Asset-Klasse Aktien sprechen, jedoch steige aufgrund des inzwischen hohen Bewertungsniveaus der Dividendenpapiere ohne jeden Zweifel die Gefahr von Rückschlägen. Auslöser könnten beispielsweise schon einfach nur Gewinnmitnahmen sein.



Der DAX bleibe im Schlepptau der US-Börsen. In New York habe sich der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) gestern recht nachhaltig oberhalb der psychologisch wichtigen Marke von 3.000 Punkten stabilisieren können. Zwischenzeitlich hätten Sorgen um einen neuen Handelsstreit zwischen Washington und Peking die Kurse der Dividendenpapiere zwar weltweit belastet, relativ moderate Töne Donald Trumps häötten am vergangenen Freitag aber zu deutlichen Entspannungstendenzen an den Börsen geführt. Das Verhältnis zwischen den USA und China dürfte jedoch angespannt bleiben. Politischer Zwist zwischen beiden Ländern könnte die internationalen Aktienmärkte also perspektivisch schon noch nachhaltiger belasten.



Fazit: Beim DAX sei heute die Marke von 12.000 Punkten in den Fokus gerückt. Der deutsche Leitindex pendele aktuell um diesen Wert. Die Anleger würden somit positiv in die Zukunft blicken. Damit erhöhe sich nach Auffassung der Analysten der NORD LB die Gefahr von Rückschlägen. Eine relevante Frage dürfte vor allem sein, ob die internationalen Aktienmärkte die schwachen Wirtschaftsdaten, die im zweiten Quartal drohen würden, wirklich angemessen einpreisen würden. Das schwierige ökonomische Umfeld werde nämlich ohne jeden Zweifel noch auf die Bilanzen der Unternehmen drücken. Zudem müsse der sich abzeichnende Konflikt zwischen den USA und China im Auge behalten werden. Beide Länder hätten zwar eigentlich kein ökonomisches Interesse, die Spannungen weiter zu verschärfen, vor allem die Eigendynamik des Präsidentschaftswahlkampfes in den USA könne an dieser Stelle aber schnell zu negativen Nachrichten führen. (02.06.2020/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Die globalen Aktienmärkte konnten sich zuletzt - trotz des weiterhin schwierigen ökonomischen Umfeldes - recht nachhaltig erholen, so die Analysten der NORD LB.Dem DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) sei in diesem Umfeld heute am Vormittag sogar der Sprung über die Marke von 12.000 Zählern gelungen. Die Marktteilnehmer schienen immer stärker auf weltweit erfolgreiche Lockerungen der Maßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus zu setzen. Dieses Umfeld könnte in vielen Ländern durchaus Spielraum für ein starkes Wirtschaftswachstum im zweiten Halbjahr schaffen.