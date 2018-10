Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nach dem schwachen Quartalsultimo zeigte sich der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) am Montag erholt, so die Analysten der Helaba.Für den Gesamtmarkt habe sich die Einigung auf ein neues Freihandelsabkommen zwischen den USA, Kanada und Mexiko als hilfreich erwiesen. Im Zuge dessen sei die Vola, gemessen auf Basis des V-DAX (ISIN: DE000A0DMX99, WKN: A0DMX9) von 15,18 auf 14,65 zurückgegangen. Ein Grund für Freudensprünge sei dies allerdings nicht. Einerseits gelte es zu beachten, dass die ersten Handelstage des neuen Monats (Quartals) meistens mit einer positiven Performance abgeschlossen würden. Andererseits würden von verschiedenen Schauplätzen Gefahren ausgehen. Weiterhin sei der brodelnde Handelsstreit zwischen den USA und China zu nennen.Im Rahmen einer Erholung habe sich der DAX am Montag bis zum Widerstandsbereich von 12.302/12.333 Zählern vorgearbeitet, um schlussendlich an dieser Barriere zu scheitern. Damit sei einmal mehr deutlich geworden, dass der Leitindex derzeit nicht über ausreichende Schwungkraft verfüge, um sich deutlich weiter nach oben zu verbessern. Umso länger dies nicht gelinge, umso größer werde die Gefahr, dass der nächste Impuls auf der Unterseite vollzogen werde. Spannend in diesem Zusammenhang könnte es bereits in Kürze werden. Denn am 3. Oktober ende eine von der Marktstruktur abgeleitete Preis- und Zeitzone. Häufig würden in der Nähe derartiger Marken richtungweisende Bewegungen vollzogen. Man dürfe gespannt sein, ob dies aktuell erneut der Fall sein werde. (02.10.2018/ac/a/m)