Deutschlands zweitgrößter Stahlkonzern Salzgitter habe von der anziehenden Konjunktur profitiert und den höchsten Vorsteuergewinn in einem Halbjahr seit mehr als zehn Jahren eingefahren. Das Ergebnis vor Steuern sei auf 305,7 Mio. EUR gesprungen. Im vergangenen Jahr habe Salzgitter in diesem Zeitraum wegen des weitgehenden Stillstands der Industrie in der Pandemie einen Verlust von knapp 128 Mio. EUR ausgewiesen. Für das gute Ergebnis nun hätten neben gestiegenen Walzstahlerlösen auch die Bereiche Flachstahl und Handel gesorgt. Ein Treiber sei unter anderem die Nachfrage der Autoindustrie gewesen.



Der Energiekonzern E.ON (ISIN DE000ENAG999 / WKN ENAG99) habe nach Zuwächsen im ersten Halbjahr seine Prognose erhöht. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) sei in den ersten sechs Monaten 2021 unter anderen dank eines höheren Gasabsatzes um 45% auf 3,2 Mrd. EUR gestiegen, habe der Konzern mitgeteilt. Dabei habe E.ON sowohl im Geschäft mit Kundenlösungen als auch im Netzgeschäft zulegen können.



Die boomende Stahlnachfrage lasse den deutschen Branchenführer thyssenkrupp noch nicht im neuen Glanz erstrahlen. Zwar habe die Sparte Steel Europe nach den vorgelegten Quartalszahlen in die Gewinnzone zurückkehren können. Doch habe dies beim um Sondereffekte bereinigten Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) nur zu einem Minigewinn im Stahlgeschäft von 19 Millionen Euro gereicht. Dank der nach dem Höhepunkt der Corona-Krise stark angestiegenen Nachfrage und höheren Preisen habe der Konzern von April bis Juni unter dem Strich einen Gewinn von 125 Mio. EUR eingefahren, nach einem Verlust von 678 Mio. EUR im VJ.



Der Euro habe sich wenig verändert gezeigt.



Die Ölpreise hätten sich gestern tagsüber stabil präsentiert. Gold habe erstmals seit Tagen sogar wieder leicht angezogen. (12.08.2021/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Im Gegensatz zum Rentenmarkt reagierten Anleger sehr wohl am deutschen Aktienmarkt auf die neuesten Meldungen zur US-Inflation, so die Analysten der Nord LB.Der DAX ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 , +0,35%) sei sogar auf ein neues Hoch geklettert. Der MDAX um -0,25% und der TecDAX um -0,65% gesunken.Investoren hätten an der Wall Street befreit von ihren Inflationsängsten die Jagd nach neuen Rekorden wieder aufgenommen. Der Dow Jones sei um +0,62% und der S&P 500 um +0,25% geklettert. Der Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) sei um -0,16% gesunken. Nikkei-225 notiere etwas leichter bei aktuell 28.041,74 Punkten.