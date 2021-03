Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Am deutschen Aktienmarkt machten sich am Mittwoch neue Konjunkturhoffnungen ebenso wie die Erwartung, dass auf dem Bund-Ländergipfel Corona-Lockerungsschritte beschlossen werden, bemerkbar, so die Analysten der Helaba.



In der Folge sei der deutsche Leitindex im frühen Handelsgeschäft geklettert und habe bei 14.197,49 Zählern eine neue Rekordmarke markiert. Immer wieder hätten die Analysten an dieser Stelle auf das zu geringe Momentum hingewiesen (dazu unten mehr). Da sich daran und an weiteren Warnsignalen nichts geändert habe, gelte es weitere Bestätigungen für das neue Hoch abzuwarten, zumal die Anleiherenditen wieder steigen würden. Dadurch seien heute Morgen bereits die Aktienmärkte in Asien deutlich unter Druck geraten. Auch der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) werde schwächer in den Handel starten.



Grundsätzlich würden neue Höchststände als prozyklisches Signal gewertet. Allerdings gelte es dabei auch auf die Begleitumstände zu achten. Denn idealerweise werde die Kursentwicklung von den Indikatoren bestätigt. Andernfalls werde von negativen Divergenzen gesprochen, und genau diese lägen wiederholt vor. Das Momentum bewege sich bestenfalls seitwärts. Die Trendintensität sei deutlich zu gering und die Handelsumsätze hätten nur an den Tagen mit Kursverlusten oberhalb des 21-Tagedurchschnitts gelegen. Insofern sei fraglich, inwieweit die Voraussetzungen zur Definition eines ausreichend guten Chance-Risikoprofils erfüllt werden könnten. Insofern gelte es auf der Unterseite weiterhin die 55-Tagelinie (13.813) im Auge zu behalten. Sollte das Hoch nochmals bestätigt werden, heute sei davon nicht auszugehen, würden die mit Hilfe von Projektionen ermittelten Kursziele bei 14.279 und 14.354 Zählern relevant. (04.03.2021/ac/a/m)

Finanztrends Video zu DAX



mehr >