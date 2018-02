Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Aufgrund des Feiertages in den USA fiel das Volumen beim DAX® (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gestern unterdurchschnittlich aus, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Aber auch bei schwachen Umsätzen könnten Kurse nachgeben. Per saldo müsse der Wochenauftakt als Enttäuschung bezeichnet werden. Schließlich habe sich das Aktienbarometer während des gesamten Handelstages mit Abgabebereitschaft konfrontiert gesehen. Aus Sicht des Candlestickcharts entstehe sogar ein sog. "bearish engulfing". Dieses negative Kerzenmuster unterstreiche, dass die von den Analysten favorisierte technische Reaktion alles andere als ein Selbstläufer werde.



Vor diesem Hintergrund wäre es wichtig, die Hochpunkte der letzten drei Tage bei 12.480/505 Punkten zu überwinden. Der große Lackmustest stehe aber ohnehin erst bei knapp 12.800 Punkten an. Auf diesem Niveau bilde das Tief vom 2. Januar (12.745 Punkte), die 200-Tages-Linie (akt. ebenfalls bei 12.745 Punkten) sowie das Abwärtsgap vom 5. Februar (12.753 zu 12.782 Punkte) das entscheidende Barrierenbündel. Während bis zu dieser Kumulationszone lediglich von einer Gegenbewegung gesprochen werden könne, würde eine Rückeroberung der angeführten Hürden - gleichbedeutend mit der Negierung des jüngsten Doppeltopps - die charttechnischen Perspektiven des DAX® nachhaltig verbessern. (20.02.2018/ac/a/m)