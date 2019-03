Vorbörslich sehe man den DAX bei 11.698 Punkten, rund 0,8% unter dem Schlusskurs des Vortages. Damit könnte der Ausflug über die 200-Tage-Linie bereits beendet sein.



Der heute stattfindende Zinsentscheid der US-amerikanischen Notenbank dürfte keine allzu große Überraschung sein. Laut der CME Group würden mehr als 98% der befragten Marktteilnehmer nicht mit einer Zinserhöhung rechnen. Der Leitzins dürfte somit unverändert bei 2,25 bis 2,50% liegen.



Der DAX habe gestern zwei wichtige Hürden aus dem Weg räumen können. Dies seien das 50,0%-Fibonacci-Level bei 11.736 Punkten und die fallende einfache 200-Tage-Durchschnittslinie bei 11.744 Zählern gewesen. Allerdings habe der Relative-Stärke-Index (RSI) die überkaufte Zone erreicht. Zudem müssten nun die Widerstände in der Region bei 11.800/11.840 Punkten nachhaltig überwunden werden.



Unterhalb der genannten Chartmarken bei 11.744/11.736 Zählern könnte es zu einem Test des 38,2%-Retracements bei 11.389 Punkten kommen. (20.03.2019/ac/a/m)





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der gestrige Handelstag dürfte ganz nach dem Geschmack der Anleger gewesen sein, so Christian Henke, Senior Market Analyst bei IG, in seinem aktuellen "Market Update".Die Aussicht auf eine weiterhin lockere Geldpolitik in den USA sowie besser als gedachte ZEW-Konjunkturerwartungen hätten den Knoten der vergangenen Tage platzen lassen. Zeitweise habe der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) in die Kursregion bei 11.800 Punkten vorstoßen können. Hier liege jedoch ein ernstzunehmender charttechnischer Widerstandsbereich.