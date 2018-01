Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Am Ende der ersten Handelswoche des neuen Jahres präsentierte sich der deutsche Aktienindex DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) nochmals von seiner besten Seite, so die Analysten der Helaba.



Gleich zu Handelsbeginn habe der Index Kursgewinne verbucht, welche im weiteren Tagesverlauf, trotz der schwächer als erwartet ausgefallenen Daten vom US-Arbeitsmarkt und des ISM, nochmals ausgeweitet worden seien. Unter dem Strich sei ein Plus in Höhe von 1,15% auf 13.319,64 Punkte zu verbuchen gewesen. Eine bemerkenswerte Begleiterscheinung sei indes zu beobachten gewesen. Die Vola habe sich nicht, wie meist bei Kursgewinnen üblich, nach unten bewegt, sondern habe leicht zugelegt.



Auf den am Dienstag ausgebildeten "Hammer" sei eine beeindruckende Aufwärtsbewegung gefolgt, in deren Verlauf eine Reihe wichtiger Widerstände hätten überwunden werden können. Dazu hätten beispielsweise die Mittellinie des Price-Range-Channels (13.054), eine Strukturprojektion, die 21- und 55-Tagelinien (13.107) und die Ichimoku-Wolke (13.130) gezählt. Am Freitag hätten sich zudem die 144er Regression (13.225) sowie eine Strukturprojektion (13.220) eingereiht. Nun stehe die Frage im Raum, ob mit dem Move von immerhin 587 Zählern (vom Tief zum Hoch) innerhalb von vier Tagen das Pulver bereits verschossen worden sei, oder aber Raum für weitere Kursgewinne vorhanden sei. (08.01.2018/ac/a/m)