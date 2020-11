Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Die DAX-Jahresendrally läuft seit 2.11. (DAX 11.450), macht aber seit 9.11. (DAX 13.297) eine Pause, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Der Vorgang der Flaggenbildung dauere schon seit 09.11. an. Gestern habe es zwar ein neues Monatshoch (13.312), aber dann ein bärisches Reversal (Tagessschluss 13.127) gegeben.



Gestern habe es ein bärisches Reversal (Tagessschluss 13.127) und somit ein XETRA DAX-Tagesschlussverkaufssignal aufgrund der Art der Tageskerze gegeben. Zudem sei die DAX-Range mit der Oberkante 13.297 behauptet und insgesamt die Neutralität des DAX seit 09.11. gewahrt worden. Das bedeute: Unter 13.300 gehe es also erstmal etwas abwärts. Sinnvolles DAX-Ziel wäre 13.050/13.020, eine markante DAX-Unterstützung sowie 12.901, die Tageskerzenchartwolkenoberkante. ABER: Aktuell werde man am Morgen sprunghaft, also mit Kurslücke, eine "b-Welle" als Zwischenanstieg mit Ziel 13.242 sehen, also mit Ziel des 61,8% Retracements. (24.11.2020/ac/a/m)



