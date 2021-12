Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) ist in der Zange beider 200-Tage-Linien bei 15.225 und 15.410, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Die "Vola" bleibe weiterhin sehr hoch, ein Maß dafür sei ein VDAX von 27%.



DAX-Vorbörsenstand: ca. 15.370. 1) Es gehe um eine Unterstützung bei 15.225 durch den "EMA200" und um eine Widerstandszone 15.410/15.413, gebildet durch den "SMA200" und die "Ichimoku Wolke". Zwischen 15.225 und 15.413 sei der DAX neutral. 2) Könne der DAX über 15.450 steigen und somit einen oberen Wolkenausbruch herstellen, am besten per Tagesschluss, um Fehlsignale besser ausschließen zu können, wäre Spielraum für DAX-Anstiege bis 15.510/15.520, sowie 15.550/15.567 und 15.653 (KIJUN), später ggf. auch bis 15.740 ("island Gap", besonderer Teil der größeren Kurslücke von Freitag letzter Woche). (03.12.2021/ac/a/m)



