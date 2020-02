Zweifelsohne werde die Entwicklung rund um das Coronavirus eine zentrale Rolle spielen. Wohl solange, bis von offizieller Seite verkündet werde, dass der Hochpunkt bei den Fallzahlen erreicht worden sei. Jüngsten Meldungen zufolge hätten sich bereits mehr als 23.000 Menschen infiziert, die Zahl der Todesfälle sei auf 490 geklettert. Insgesamt könne man sich über verschiedene Entwicklungen an den Börsen wundern. Beispielhaft sei die Aktie von Tesla angeführt. Das Papier habe sich innerhalb von rund vier Wochen im Kurs verdoppelt. Bei einer solchen Bewegung könne es nicht nur um einen Short-Squeeze handeln. Irgendwie fühle man sich an die Dotcom-Blase erinnert. Weiterhin gelte es auch die Quartalsberichtssaison im Auge zu behalten.



Hierzulande würden heute die Bücher unter anderem von Siemens (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF), Hannover Rück (ISIN DE0008402215 / WKN 840221), GRENKE (ISIN: DE000A161N30, WKN: A161N3, Ticker-Symbol: GLJ, Nasdaq OTC-Symbol: GKSGF), DIC Asset (ISIN: DE000A1X3XX4, WKN: A1X3XX, Ticker-Symbol: DIC) und Infineon geöffnet.



Auf das am Montag ausgebildete "bullish harami" sei gestern eine Tageskerze in Form eines "bullish engulfing patterns" gefolgt. Mit diesem seien sowohl die obere Begrenzung der Ichimoku-Wolke als auch verschiedene, kurzfristige Retracements (13.174, 13.263) überwunden worden. Auch die bei 13.268 Punkten verlaufende, für den mittelfristigen Trend relevante 55-Tagelinie sei einem Test unterzogen worden. Sollte der DAX heute in der Lage sein, sich von dieser nach oben abzusetzen, würde das kürzlich ausgelöste, negative Signal für die genannte Zeitebene revidiert. Allerdings sollte sich dieses Vorhaben schwierig darstellen. Der gestern vollzogene Kursanstieg sei lediglich von durchschnittlichen Volumen begleitet worden, zudem würde der DAX bei 13.301/13.305/13.337 auf weitere Widerstände treffen. Auf der Unterseite würden die bereits genannten Retracements sowie die Marken bei 13.219, 13.199 und 13.108 als Support wirken. (05.02.2020/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) zeigte sich am Dienstag von seiner freundlichen Seite, berichten die Analysten der Helaba.Die Börse in Shanghai habe sich stabil präsentiert, was auch beim deutschen Leitindex für Rückenwind gesorgt habe. Dies, die Hoffnung, dass China einerseits Fortschritte bei der Bekämpfung des Coronavirus machen könnte und andererseits die Wirtschaft des Landes stützen werde, habe ebenso geholfen wie die Notwendigkeit einiger Marktteilnehmer, Short-Positionen einzudecken. Insgesamt handle es sich jedoch nur um eine Momentaufnahme. Das Sentiment und damit die Bewegungsrichtung des Marktes könnten schnell wieder ins Gegenteil umschlagen.