Am Dienstag gelang es dem DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900), ein weiteres Rekordhoch zu markieren, so die Analysten der Helaba.Erinnert sei in diesem Zusammenhang nochmals an die im Zusammenhang mit GameStop (ISIN: US36467W1099, WKN: A0HGDX, Ticker-Symbol: GS2C, NYSE-Ticker-Symbol: GME) entstandenen Kursverluste anderer Hedgefonds. Am Anfang der Finanzkrise im Jahr 2008 hätten Liquiditätsprobleme von Bear Stearns gestanden, was nicht heißen solle, dass wir es mit einer vergleichbaren Konstellation zu tun hätten. Erstaunlich mute es dennoch an, dass die Vola und damit die Risikoaversion auf tiefem Niveau verharren würden und damit die Frage im Raum stehe, ob die Marktteilnehmer möglicherweise zu sorglos agieren würden. Schließlich würden sich auch die Auswirkungen der Corona-Pandemie noch nicht vollständig absehen lassen.Die zu geringe Schwungkraft beim DAX sei bereits oben erwähnt worden. Insofern werde sich zeigen müssen, ob ein nachhaltiger Sprung über die 15.000er Marke gelingen werde. Darüber hinaus gelte es zu bedenken, dass mit dem Erreichen des 15.028er Level eine harmonische Bewegung komplettiert worden sei. Weitere Projektionsmarken würden sich bei 15.182 und 15.261 Zählern definieren lassen. Auf der Unterseite würden sich Supports bei 14.902, 14.825, 14.756 und 14.699 Punkten finden. (31.03.2021/ac/a/m)