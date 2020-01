Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) scheint aktuell nur eine Richtung zu kennen - nach oben, so die Analysten der Helaba.Der DAX habe im Tagesverlauf phasenweise die psychologisch wichtige 13.500er Marke übersprungen und habe nur knapp darunter geschlossen. Die auf Basis des V-DAX gemessene Risikoaversion habe sich weiter zurück von 14,83 auf 13,89 entwickelt. Am 6. Januar sei noch ein Hoch bei 17,77 markiert worden. Auch für das Gold und den Ölpreis gehe es nach unten. Bleibe zu hoffen, dass die Märkte nicht zu schnell wieder in den "Normalmodus" übergegangen seien. Dass eine solche Tendenz häufiger vorkomme, zeige die Vergangenheit - insbesondere bei den Entwicklungen rund um den Handelsstreit zwischen den USA und China. Hierzu sei gestern bekannt geworden, dass US-Präsident Donald Trump die Verhandlungen mit China über Phase II eines Handelsabkommens umgehend aufnehmen wolle.Gestern habe sich der DAX bis auf 70 Punkte an seinen alten Rekordstand angenähert. Dies solle zum Anlass genommen werden, um im übertragenen Sinne hinter die Kulissen des Index zu schauen, und zwar anhand der strukturellen Konstellation auf Wochenbasis. Eine wesentliche Regel der Charttechnik besage, dass sich Preis- und Zeitmuster (und Ableitungen davon) wiederholen würden. Mit dem heutigen Handelstag ende ein von dem Tief im März 2009 und dem Hoch aus dem April 2011 abgeleiteter Strukturzyklus. Das Muster umfasse 113 Wochen und eine Preisrange von 3.962 Zählern. Die entsprechende Preisprojektion entfalle auf die Marke von 13.470 Punkten - eine Punktlandung bei beiden Parametern. Häufig komme es in der Nähe derartig markanter Strukturpunkte zu richtungsweisenden Impulsbewegungen. Insofern könnte die neue Handelswoche eine besondere Bedeutung haben und es gelte, nach möglichen Hinweisen Ausschau zu halten. (10.01.2020/ac/a/m)