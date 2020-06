Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Das lange Pfingstwochenende haben wir für eine grundsätzliche Bestandsaufnahme der charttechnischen Situation beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) anhand des längerfristigen Wochencharts genutzt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Mit anderen Worten: Das positive MACD-Schnittmuster entstehe auf historisch niedrigem Niveau. Weit entfernt von der Nulllinie generierte Signale würden eine besondere Aussagekraft besitzen und deshalb eine besondere Beachtung verdienen. Diese Extremkonstellation auf Indexebene würden Investoren derzeit auch bei einer Reihe von DAX-Einzelwerten antreffen. Aktuell stoße das Aktienbarometer nun auf eine wichtige Widerstandszone. Das 61,8%-Fibonacci-Retracement des Baisseimpulses von Februar/März (11.679 Punkte) markiere dabei den Auftakt zu einem Barrierenbündel, welches sich über verschiedene Hoch- und Tiefpunkte bei rund 11.700 Punkten bis zu zwei wichtigen Glättungslinien bei gut 12.000 Punkten erstrecke. Aktuell bestehe das Phänomen, dass bei den deutschen Standardwerten die Durchschnitte der letzten 200 Wochen und 200 Tage (akt. bei 12.026/12.105 Punkten) fast deckungsgleich seien. Charttechnisch würden die "doppelten Durchschnitte" ein dickes Brett markieren, so dass ein Kräftesammeln in diesem Dunstkreis Anleger nicht überraschen sollte. Doch das Überwinden der 200-Wochen- bzw. der 200-Tages-Linie biete auch eine enorme Chance: So würde dieser Befreiungsschlag die Dürreperiode vom Frühjahr endgültig vergessen machen!In regelmäßigen Abständen würden die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt die grundsätzliche Marktverfassung für die drei großen Anlageregionen Deutschland, Europa, USA anhand dreier technischer Kriterien (Momentum, 200-Tage-Linie, Relative Stärke nach Levy) überprüfen. Damit seien sie bei einer der wichtigsten Stärken der Technischen Analyse, denn mit den vorgestellten objektiven Maßstäben lasse sich schnell eine Vielzahl von Einzelwerten untersuchen. Bei einem positiven Momentum, einem Kurs oberhalb des langfristigen Durchschnitts bzw. einem RSL-Koeffizienten größer 1 gehe der Techniker von einem Aufwärtstrend aus. Während in Deutschland die 160 Werte aus DAX, MDAX und SDAX auf den Prüfstand gestellt würden, seien es in Europa die Titel des STOXX Europe 600 und in den USA die Mitglieder des S&P 500. Von den 160 deutschen Standardwerte würden fast 87% ein positives Momentum in den letzten 50 Tagen aufweisen. Bei den längerfristigen Maßstäben "200-Tage-Linie" bzw. "RSL" falle die Bilanz mit jeweils 37,5% zwar (noch) verhaltener aus, doch im Vergleich zur Situation Anfang Mai habe hier eine deutliche Verbesserung stattgefunden. (02.06.2020/ac/a/m)