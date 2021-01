Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Zum Wochenstart gerieten die hiesigen Aktienmärkte verstärkt unter Abgabedruck, so die Analysten der Helaba.



Während die mit der Corona-Krise einhergehenden Risiken für Konjunktur und Unternehmen lange Zeit ausgeblendet worden seien, habe eine mögliche Lockdown-Verlängerung sowie die diskutierten Reisebeschränkungen hierzulande für einen Stimmungswandel gesorgt. Für den deutschen Leitindex DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) sei es gestern letztendlich um 1,7% auf 13.644 Punkte abwärts gegangen. Der VDAX (ISIN: DE000A0DMX99, WKN: A0DMX9) als Risikobarometer habe gestern über 18 Prozent zugelegt. Einen differenzierten Verlauf habe beispielsweise die Technologiebörse NASDAQ vollzogen. Der Index habe gestern einen neuen Rekordstand markiert. Ungeachtet der Entwicklung an den US-Märkten sei damit zu rechnen, dass die Herausforderungen für den DAX zunächst groß bleiben würden. Nicht zuletzt nachdem sich das charttechnische Bild zunehmend eingetrübt habe.



Gestern sei dem DAX nicht mehr gelungen, sich oberhalb der zuletzt stark umkämpften 21-Tagelinie zu halten. Diese sei insbesondere für den tertiären Trend von Relevanz. Hinzu komme, dass der DMI durch eine Kreuzung von Diminus mit Diplus (von unten nach oben) ein Verkaufssignal ausgelöst habe. Da letztgenannter Indikator relativ schnell auf (größere) Kursveränderungen reagiere, erscheine es jedoch ratsam, eine weitere Bestätigung für das Signal abzuwarten, um eine höhere Prognosegüte zu erhalten. Zur Erinnerung sei nochmals angemerkt, dass bereits in den vergangenen Tagen verschiedene Warnsignale, insbesondere negative Divergenzen, zu finden gewesen seien. Unterstützungen würden sich für den DAX bei 13.610, 13.477 und 13.362 Zählern definieren lassen. (26.01.2021/ac/a/m)

