Paris (www.aktiencheck.de) - Panik ist kein guter Begleiter, doch in Zeiten, in denen die nach wie vor rasante Ausbreitung des Coronavirus für eine nie da gewesene Unruhe und Nervosität sorgt, ist das einfacher gesagt als getan, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Richtig sei aber auch: Die Lage sei zwar ernst, aber nicht aussichtslos. Notenbanken und Regierungen rund um den Globus hätten schon längst den Ernst der Lage erkannt und entsprechende Maßnahmen auf den Weg gebracht. Die EZB habe etwa in der Nacht zum Donnerstag bekannt gegeben, zusätzliche Anleihen im Wert von 750 Milliarden Euro aufzukaufen, und darüber hinaus weitere - falls nötig - grenzenlose Maßnahmen angekündigt.Der DAX habe sich daraufhin zumindest ein wenig stabilisiert. Welche Richtung der Leitindex in den kommenden Tagen einschlagen werde, sei angesichts der undurchsichtigen Lage aber offen. Doch die Erfahrung zeige: Über kurz oder lang würden die Bullen wieder das Zepter übernehmen. Für risikofreudige Anleger könnte sich womöglich schon jetzt der Einstieg lohnen. (20.03.2020/ac/a/m)